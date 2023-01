Frankreich und Spanien : Beste Freunde mit Picassos Hilfe

Aktualisiert am

Frankreich und Spanien schließen einen Freundschaftsvertrag. Damit will Emmanuel Macron auch ein Signal an Berlin senden.

Differenzen nur bei den Themen Migration und Energie: Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez und der französische Präsident Emmanuel Macron im Dezember 2022 in Alicante Bild: EPA

Den Künstler Pablo Picasso schätzt der französische Präsident sehr. Im Salon Pompadour im Elysée-Palast können Besucher zwei Gemälde und zwei Skulpturen des spanisch-französischen Künstlers bewundern. Die Initiative für diese Leihgaben aus dem Pariser Picasso-Museum ergriff der Hausherr persönlich. Picasso spielt eine wichtige Rolle für das Bestreben Emmanuel Macrons, die französisch-spanische Freundschaft auf eine neue, strukturierte Grundlage zu stellen.

An diesem Donnerstag soll ein französisch-spanischer Freundschaftsvertrag nach dem Vorbild des Aachener Vertrages vom 22. Januar 2019 in Barcelona unterzeichnet werden. Im Picasso-Museum der katalanischen Mittelmeermetropole soll später auch das Erbe des „Brückenbauers“ Picasso gewürdigt werden. Auf das Vertragsprojekt hatten sich die Regierung Sánchez und die damalige Regierung Castex beim französisch-spanischen Ministerrat in Montauban Mitte März 2021 verständigt. Der ehemalige französische Ministerpräsident ist mit einer Katalanin verheiratet, seine politische Heimat Prades bei Perpignan liegt im französischen Teil Kataloniens.