Mal kommen die Polizisten im Morgengrauen, mal am Nachmittag, aber sie kommen immer, erzählt eine Helferin der britischen Hilfsorganisation Refugee Community Kitchen, die auch am Lagerfeuer Platz genommen hat. Sie überbringt den Flüchtlingen Neuigkeiten von einem Schicksalsgenossen, der in der Nacht von einem Lastwagen gestürzt ist. „Doppelter Beinbruch, er wird wohl einen Monat im Krankenhaus bleiben müssen“, sagt sie. Ein anderer ist gut in Großbritannien angekommen. Trotz der meterhohen Sicherheitszäune mit Stacheldrahtspitzen, der Videokameras und Infrarotüberwachung, trotz Spürhunden und großem Polizeiaufgebot versuchen immer noch viele, mithilfe von Schlepperbanden oder auf eigene Faust auf einen der vielen Lastwagen zu gelangen, die nach Großbritannien übersetzen. Andere riskieren ihr Leben in Schlauchbooten, die Schlepper in Belgien oder Deutschland erstehen und nach Frankreich schaffen. Sportartikelketten wie Decathlon dürfen in ihren Filialen in Nordfrankreich keine mehr verkaufen.



Am Lagerfeuer ist der Suppentopf einem verrußten Wasserkessel gewichen. Eine junge Eritreerin hat ihn ausgespült und Wasser aufgesetzt: „Gleich gibt es Kaffee!“ Sie ist die einzige Frau, verbirgt ihr Haar unter einer Kapuze und bleibt wortkarg. An ihrer verschlossenen Miene kann man nur erahnen, was sie durchlitten haben muss. Die meisten, die in Calais stranden, sind junge Männer. Sie haben sich durch halb Afrika geschlagen und mit kaum seetauglichen Booten das Mittelmeer überquert. Was soll sie davon abhalten, die letzten 34 Kilometer bis nach Großbritannien zu überwinden?

Die Holzscheite für das Lagerfeuer wie auch die Plastikkanister mit dem Trinkwasser haben Mitarbeiter von Hilfsorganisationen gebracht, die täglich vorbeischauen. Unterdessen schleppen Flüchtlinge ihre blauen Zelte vom öffentlichen Parkplatz des angrenzenden BMX-Radparcours zurück unter eine schützende Baumreihe. Meistens verlange die Polizei nur, dass sie den privaten Grund räumen, und dulde es, wenn sie diese auf dem Parkplatz aufstellen, erläutert einer. So ist es für sie längst zum Ritual geworden, jeden dritten Abend alles zusammenzupacken, für den Fall, dass sie von Polizisten aus dem Schlaf gerissen werden. Manchmal schneiden Beamte die Zeltwände auf oder nehmen die Schlafsäcke mit. Wenn es ganz schlimm komme, pferchten sie die Menschen in Busse und setzten sie mehrere hundert Kilometer entfernt wieder aus. Menschenrechtsorganisationen haben dagegen wiederholt protestiert und auch geklagt.