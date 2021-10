Frankreich trauert : Self-Made-Man Bernard Tapie gestorben

Er kaufte Adidas und Olympique Marseille auf, legte sich in der Politik mit mit Jean-Marie Le Pen an und stürzte über einen Bestechungsskandal. Viele Franzosen blicken aber bewundernd auf das Leben des Geschäftsmanns zurück.

Im offiziellen Nachruf des französischen Präsidenten auf den Geschäftsmann Bernard Tapie kommen dessen „verlorene Prozesse und schwere Verurteilungen“ nur in einem Halbsatz vor. Wie Emmanuel Macron blickt Frankreich überwiegend bewundernd auf „den Mann mit den tausend Leben“, der es aus einfachen Verhältnissen zu großem Wohlstand und großer Bekanntheit brachte.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris.



Tapie, der am Sonntag im Alter von 78 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung starb, war nicht nur ein schillernder Geschäftsmann. Er verkörperte die französische Version des amerikanischen Traums, ein Self-Made-Man, der Frankreich wie ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten erscheinen ließ.

Höhenflüge und ein tiefer Fall

Sein größter Coup war am 7. Juli 1990 der Kauf des heruntergewirtschafteten deutschen Sportartikelherstellers Adidas. Tapie sprach damals vom „schönsten Tag meines Lebens“. Mit diesem Tausendsassa, dem nichts zu widerstehen schien, wollte sich auch der sozialistische Präsident François Mitterrand schmücken. Er holte sich den Mann mit dem losen Mundwerk 1992 an den Kabinettstisch, als Städtebauminister. In zwei legendären Fernsehduellen schlug er Jean-Marie Le Pen, den Chef des Front National, verbal k.o.

Lange sonnte sich Tapie im Glanz des Fußballclubs Olympique Marseille, mit dessen Kauf er seine Erfolgsbilanz gekrönt hatte. Unter seiner Führung gewann „OM“ vier Meistertitel und 1993 die Champions League. Er schaffte es sogar, Franz Beckenbauer nach Marseille zu locken, auch wenn der Flirt nicht lange währte.

Doch auf die Höhenflüge folgte der tiefe Fall. 1993 verliert er sein Ministeramt, seine Firmen liquidiert, sein Domizil in einem der teuersten Viertel von Paris verpfändet. Da unter ihm Fußballer bestochen und das Fußballspiel OM gegen Valenciennes verschoben wurde, wird er im Februar 1997 zu zwei Jahren Haft verurteilt, davon acht Monate ohne Bewährung.

Tapie rappelt sich schnell wieder auf. Geschäfte darf er keine mehr machen, deshalb geht er ans Theater. Als McMurphy in „Einer flog über das Kuckucksnest“ wird er in Marseille zum Publikumsliebling. Die Aufführungen sind ständig ausverkauft. Im Fernsehen spielt er in einer Serie den Kommissar Valence. Viele Franzosen waren schockiert, als er schon von der Krankheit gezeichnet im vergangenen Jahr bei einem Raubüberfall in seinem Anwesen zusammengeschlagen wurde. Für sein Geld hat sich Tapie nie entschuldigen wollen. In einem seiner letzten Fernsehauftritte sagte er dem Journalisten: „Das kotzt Sie wohl an, dass einer wie ich so erfolgreich war. Aber mir bereitet das ein unglaubliches Vergnügen.“