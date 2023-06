Aktualisiert am

Messerattacke in Annecy : Tatverdächtiger wegen versuchten Mordes angeklagt

Der Mann werde in Untersuchungshaft genommen, teilte die Staatsanwältin mit. Gegenüber den Ermittlungsrichtern habe er „nicht sprechen“ wollen.

Staatsanwältin Line Bonnet am Samstag in Annecy Bild: AFP

Der Tatverdächtige von Annecy muss sich nun auch vor Gericht verantworten. Am Samstag teilte die Staatsanwaltschaft von Annecy im Osten Frankreichs mit, dass der Syrer wegen versuchten Mordes angeklagt sei. Er werde in Untersuchungshaft genommen. Mit den Ermittlungsrichtern habe er „nicht sprechen“ wollen.

Der Mann hatte am Donnerstag mit einem Messer vier Kinder und zwei Erwachsene auf einem Spielplatz attackiert und teilweise lebensbedrohlich verletzt. Alle Opfer befänden sich nach Angaben der Staatsanwältin Line Bonnet-Mathis nicht mehr in Lebensgefahr.

Hinweise auf ein terroristisches Motiv gab es aber nach Angaben der Behörden nicht. Wie die Zeitung „Le Parisien“ berichtete, sollte der Mann psychiatrisch untersucht werden. Im Polizeigewahrsam habe er einen schweren hysterischen Anfall erlitten.

Macron: „Attacke absoluter Feigheit“

Am Freitag traf Präsident Emmanuel Macron mit seiner Ehefrau Brigitte am Tatort ein. Der Park mit Spielanlagen für Kinder ist fußläufig von der Altstadt zu erreichen und liegt malerisch am Ufer des Sees von Annecys, der von Berggipfeln eingerahmt wird.

Die „Attacke absoluter Feigheit“, wie Macron sie bezeichnete, hat neue Ängste vor einem Kontrollverlust durch die Migrationsströme geweckt. Wie nach einem Terroranschlag ist der Messerangriff das alles bestimmende Thema. Macrons Besuch ist ein Versuch, die Emotionen nicht den Rechtspopulisten zu überlassen.