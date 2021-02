„Wir würden zur Zielscheibe“ : Keine Schule für Samuel Paty

Rosensträuße zum Gedenken an den ermordeten Lehrer Samuel Paty an der Fassade seiner Schule in Conflans-Sainte-Honorine im Oktober 2020 Bild: AP

„Collège Samuel Paty“ sollte in großen Lettern an der sandfarbenen Fassade der Schule von Ollioules westlich von Toulon stehen, gleich neben der französischen Flagge. Der Bürgermeister war wie die meisten in Frankreich zutiefst darüber erschüttert, wie Islamisten einen Geschichtslehrer mit einer Hetzkampagne einem radikalisierten Mörder ausgeliefert hatten, nur weil er im Unterricht über eine Mohammed-Karikatur aus der Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“ gesprochen hatte.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. F.A.Z.



Deshalb wollte er in der beschaulichen Kommune an der Côte d’Azur die Schüler durch die Namensgebung an das Schicksal Patys erinnern, der am 16. Oktober ermordet wurde. Unter den Komplizen des Mörders waren vermutlich auch Patys Schüler, gegen fünf von ihnen läuft ein Strafverfahren. „Für mich wäre es ein starkes Symbol an die Schüler gewesen, dass wir uns dem Hass der Islamisten nicht beugen“, sagte Bürgermeister Robert Beneventi von der rechtsbürgerlichen Partei Les Républicains (LR).

„Keine Beziehung zu Paty“

Doch dann startete er eine Befragung über Pronote, der Internetseite für die interne Kommunikation der Mittelschule, an der sich die Lehrer, Eltern und Schüler beteiligten. 100 Prozent der Lehrer, 89 Prozent der Eltern und 69 Prozent der Schüler lehnten es ab, ihrer Schule den Namen Samuel Patys zu geben. „Wir würden damit zur Zielscheibe. Das ist das letzte, was wir wollen“, sagte die Mathematiklehrerin Sandra Olivier von der Lehrergewerkschaft SNES. „Außerdem haben wir hier im Süden gar keine Beziehung zu Samuel Paty“, fügte sie im Radiosender France Bleu hinzu.

Mehr zum Thema

Paty unterrichtete die 6., 7. und 8. Klassen einer Schule in Conflans-Sainte-Honorine im Westen von Paris. Irgendwann müsse auch mal Schluss sein mit den Würdigungen für die Terroropfer, sagte die Gewerkschafterin und verwies darauf, dass sich eine benachbarte Schule bereits nach dem von Terroristen ermordeten Gendarmen Arnaud Beltrame benannt habe. Der Bürgermeister hat angesichts des massiven Widerstands kapituliert.

„Wir verteidigen die Werte der Republik nicht“

Die Schule der einheitlichen Mittelstufe (6. bis einschließlich 9. Klasse) wird den unverfänglichen Namen „Eukalyptus“ behalten. „Wir verteidigen die Werte der Republik nicht, dabei sollten wir die Reihen schließen und für die Meinungs- und die Pressefreiheit kämpfen“, sagte Beneventi dem Sender „France Bleu“.

„Unser Land ist krank, es krankt am Separatismus und zuallererst am islamistischen Separatismus, der unsere nationale Einheit gefährdet“, hatte Innenminister Gérald Darmanin in der Nationalversammlung gesagt, in der über das Gesetz zur „Stärkung der Prinzipien der Republik“ debattiert wird.

Nach Ansicht des Geschichtslehrers Iannis Roder, der die Beobachtungsstelle für Laizität der Stiftung „Jean Jaurès“ leitet, krankt Frankreich aber mindestens ebenso an einer Beschwichtigungskultur, die besonders im staatlichen Schulwesen stark verbreitet ist. Roder hat bereits 2002 im Sammelband „Die verlorenen Territorien der Republik“ beschrieben, wie Lehrer im Kampf gegen Anfeindungen durch islamistisch motivierte Störungen allein gelassen wurden.

In einer jüngst von „Charlie Hebdo“ und der Stiftung „Jean Jaurès“ veröffentlichten Umfrage gaben 44 Prozent der befragten Lehrer an, sich bei Zwischenfällen nicht an die Schulleitung und die übergeordneten Schulbehörden zu wenden. Roder vermutet, dass die Angst vor einer Eskalation, wie Paty sie erlebte, viele Pädagogen dazu bewege, Konflikte zu verschweigen und selbst beizulegen.

Schon vor der Schule in Ollioules war der Bürgermeister von Cap d ’Ail an der Cote d’Azur mit seinem Vorhaben gescheitert, eine Grundschule nach Samuel Paty zu benennen. Am 23. Oktober, wenige Tage nach der Ermordung Patys, entschied sich die Mehrheit des Kommunalrates für die Namensgebung. Doch bevor Bürgermeister Xavier Beck (LR) zur Feierstunde einlud, sammelten Eltern für eine Protestpetition 314 Unterschriften. „Unsere Grundschule ist nicht genügend abgesichert, um den Namen zu tragen“, heißt es darin. Der Bürgermeister der 4500-Einwohner-Kommune gab den Protesten nach.

Der rechtsnationale Bürgermeister von Béziers, Robert Ménard, der mit Unterstützung des rechtspopulistischen Rassemblement National gewählt wurde, hat daraufhin entschieden, die Schule „Olivenbäume“ in „Samuel Paty“ umzubenennen. Bislang gibt es keine Proteste gegen das Projekt.