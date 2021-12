Kampf gegen Omikron-Variante : Macron schließt die Grenze zu Großbritannien

Eurostar-Passagiere des am 17. Dezember in London Bild: AFP

Das französische Einreiseverbot für Urlauber aus Großbritannien hat am Freitag in der französischen Tourismusbranche für Unmut gesorgt. Premierminister Jean Castex hat die Beschränkungen mit dem notwendigen Kampf gegen die in Großbritannien grassierende Omikron-Variante begründet. Präsident Emmanuel Macron berief am Freitagvormittag einen sogenannten Verteidigungsrat im Elysée-Palast ein, bei dem das weitere Vorgehen besprochen wurde.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris.



Von diesem Samstag an ist die Einreise aus sowie die Ausreise nach Großbritannien nur noch aus zwingenden übergeordneten Gründen möglich. Touristische oder berufliche Gründe gehören nicht dazu, wie der Regierungschef erläuterte. Sowohl Geimpfte als auch Ungeimpfte müssen sich vor einer Reise von Großbritannien nach Frankreich registrieren, einen PCR- oder Schnelltest machen und sich nach der Ankunft in Frankreich an einem Ort ihrer Wahl in Quarantäne begeben. Diese können sie nach einem negativen Test nach 48 Stunden verlassen.

Schwerer Schlag für den Skitourismus

Der Premierminister kündigte an, dass es strikte Kontrollen zur Überwachung der Maßnahmen geben werde. Alle Franzosen, die eine Reise nach Großbritannien geplant haben, wurden aufgerufen, diese zu verschieben. Französische Staatsangehörige und Familienmitglieder können unter Beachtung der Anmelde-, Test- und Quarantäneregeln jederzeit zurückkehren.

Die Ankündigung führte zu einem Ansturm auf die Zugverbindungen mit dem Eurostar durch den Ärmelkanal sowie auf die Fähr- und Flugverbindungen. Zugleich wurden unzählige Reisen nach Frankreich storniert. Insbesondere die Skistationen in den französischen Alpen sind von der kurzfristigen Ankündigung betroffen. Frankreich war vor der Pandemie das wichtigste Reiseziel für britische Skifahrer, noch vor Österreich und der Schweiz. Anders als dort mussten die Skilifte in Frankreich die gesamte Saison 2019/20 geschlossen bleiben. Jetzt werden abermals Einnahmeeinbußen erwartet. „Das Reiseverbot ist ein schwerer Schlag für unsere Skigebiete“, sagte der rechtsbürgerliche Senator Cyril Pellevat aus Hochsavoyen. Es gebe eine „Stornierungswelle“. In vielen größeren Skiorten beläuft sich der Anteil der britischen Urlauber auf 40 Prozent.

Präsident Macron besteht zugleich darauf, dass innerhalb der EU die Reisefreiheit gewahrt bleibt und lehnt eine generelle PCR-Testpflicht zusätzlich zu dem europäischen Impfpass ab. In Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat er einen Verbündeten für diese Haltung gefunden. „Wir haben nicht vor, innerhalb der EU diese Tests einzuführen, weil wir viel Wert auf das reibungslose Funktionieren unseres gemeinsamen Raums legen“, sagte Macron. Scholz pflichtete ihm bei: „Freizügigkeit innerhalb Europas ist wichtig, deshalb haben wir auch entsprechend unsere bisherigen Maßnahmen ausgerichtet.“ Italien, Irland und Griechenland haben dennoch neue Testpflichten eingeführt.

Rückendeckung erhielt Macron am Freitag vom nationalen Ethikkomitee, das die Impfung von Kindern im Alter zwischen fünf und elf Jahren als „aus ethischen Gründen akzeptabel“ bewertete. Impfgegner hatten beklagt, dass Kinder zu Versuchskaninchen für neue Impfstoffe gemacht würden, obwohl sie nur ein geringes Risiko für einen schweren Verlauf hätten. Das Ethikkomitee verwies vor allem auf die Problematik der Klassen- und Schulschließungen, um seine Empfehlung zur Impfung von Kindern zu begründen. In der Altersklasse zwischen 12 und 18 Jahren komme es dank der Impfungen zu weitaus weniger Unterbrechungen in der Schulausbildung als in der Grundschule.