Kritik an früherem Präsidenten : Sarkozy ruft zur Wahl Macrons auf

Der frühere rechtsbürgerliche Präsident Nicolas Sarkozy (2007 bis 2012) hat am Dienstag zur Wahl Emmanuel Macrons aufgerufen. Angesichts einer der „schwersten internationalen Krisen“ verfüge allein Macron über die notwendige Erfahrung. Macrons Wirtschaftsprogramm mit dem zentralen Wert Arbeit sowie sein europäisches Engagement nannte Sarkozy als weitere Gründe, ihm am 24. April die Stimme zu geben. „Eine neue Epoche beginnt. Sie wird tiefgreifende Veränderungen erfordern. Wir müssen unsere Gewohnheiten und unsere parteiischen Reflexe ablegen“, äußerte Sarkozy.

Er rief seine Parteifreunde und Anhänger auf, sich der neuen politischen Sammlungsbewegung Macrons anzuschließen. Die auf Recherchen spezialisierte Internetredaktion Mediapart hatte zuvor gemeldet, dass Sarkozy sich schon auf ein Minimum von 50 gewinnbaren Wahlkreisen bei den Parlamentswahlen im Juni mit Macron verständigt haben soll. Auch Ministerposten in der neuen Regierung für Personen seiner Wahl soll Macron ihm als Gegenleistung für seine Unterstützung zugesichert haben.

Aus der Wahlkampfzentrale Macrons hieß es am Dienstag, man hätte sich eine diskretere Ankündigung gewünscht. Sarkozy gilt vielen Linkswählern als rotes Tuch. Macron ist dabei, diese Linkswähler zu umwerben, am Dienstagabend hatte er eine Kundgebung in Straßburg geplant. In der Europastadt am Rhein kam Mélenchon auf den ersten Platz. Auch aus Sarkozys Partei Les Républicains (LR) hagelte es Kritik. Der LR-Fraktionschef im Senat, Bruno Retailleau, betonte, Sarkozys Wahlempfehlung sei seine „persönliche Position“, aber nicht die seiner „politischen Familie“.

„Wir können die Rechte nicht wieder aufbauen, indem wir uns im Macronismus auflösen“, sagte der Fraktionsvorsitzende. „Nicolas Sarkozy will eine große Neuordnung mit La Republique en marche. Die Antwort lautet Nein“, sagte der LR-Abgeordnete Julien Aubert. Der Vorsitzende der Nachwuchsorganisation Junge Republikaner, Guilhem Carayon, kündigte an, nicht für Macron zu stimmen. „Fünf Jahre lang haben wir die Politik Emmanuel Macrons bekämpft“, sagte Carayon.