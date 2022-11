Frankreichs Militärstrategie : Mehr NATO und weniger Einsätze in Afrika

Auftritt an Bord: Macron hält seine Rede am Mittwoch auf dem Kriegsschiff Dixmude im Militärhafen von Toulon. Bild: EPA

An Bord des Kriegsschiffes Dixmude im Militärhafen von Toulon hat der franzö­sische Präsident Emmanuel Macron am Mittwoch die nationale Sicherheitsstra­tegie für den Zeitraum bis 2030 vorgestellt. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine habe die neue Bedrohungslage klargestellt, sagte Macron. Mit der „Re­vue nationale stratégique“ will der Präsident das Land für eine Welt rüsten, in der Grenzen verletzt werden und Rivalitäten in kriegerische Konflikte münden können.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris.



Der Präsident zeichnete ein pessimistisches Bild der Gefahrenlage. Die Na­­tion müsse sich auch mental für die Möglichkeit eines Krieges rüsten. Die Rüstungsindustrie müsse schneller und mehr produzieren, um der neuen geopolitischen Lage Rechnung zu tragen. „Europa ist nicht länger vor Raketenschlägen und Drohnen geschützt“, sagte er und fügte hinzu, „die Gewalt ist enthemmt“. Europa werde durch hybride At­tacken auch im Cyberspace herausgefordert. Frankreich wolle deshalb innerhalb von fünf Jahren eine Cyberabwehr „ersten Ranges“ aufbauen.