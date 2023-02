Aktualisiert am

Protestkultur in Frankreich

Protestkultur in Frankreich :

Protestkultur in Frankreich : Vive la Révolution!

Seit Wochen gehen die Franzosen gegen Macrons Rentenreform auf die Straße. In ihrem Protest liegt ein Widerstandsgeist gegen die Mächtigen, der die Jahrhunderte überdauert hat.

Demonstranten in der vergangenen Woche bei ihrem Protest gegen Macrons Rentenreform auf den Straßen von Paris Bild: AFP

Ach, diese Franzosen, immer müssen sie gleich streiken! Nach dem fünften Aktionstag am vergangenen Donnerstag wollen die Gewerkschaften die Proteste ausweiten. Aber erst nach den Schulferien. Am 7. März soll Frankreich lahmgelegt werden, droht der CFDT-Vorsitzende Laurent Berger, dessen Gewerkschaft lange als gemäßigt galt. 65 Prozent der Berufstätigen heißen die geplante Blockade laut einer jüngsten Umfrage des Instituts Elabe­ gut. Der Widerstand gegen die Rente mit 64 ebbt nicht ab.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. Folgen Ich folge



Als in Deutschland die große Koalition 2007 die Rente mit 67 beschloss, gab es Demonstrationen. Die Gewerkschaften protestierten. Die Mobilisierung flaute jedoch schnell ab. „Proteste können die Rente mit 67 nicht aufhalten“, titelte die Presse damals. In Frankreich aber bleibt die Vorstellung lebendig, dass die Straße die politischen Entscheidungsprozesse aushebeln kann. Frankreich ist eine der ältesten Demokratien Europas. Warum funktioniert sie so anders als die deutsche?