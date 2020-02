Frankreich : „Playmobil-Figuren ohne Herz“

Aktualisiert am

Wie viel Sonderurlaub soll Eltern zugestanden werden, deren Kind gestorben ist? Über die Frage hat sich im kinderreichen Frankreich ein politischer Streit entfaltet, der die ohnehin angeschlagene Regierungsbewegung La République en Marche (LREM) voll getroffen hat. Inzwischen geht es nicht mehr darum, wie viel Trauerzeit Arbeitnehmern zugestanden werden muss: Die Menschlichkeit der wirtschaftsliberalen Reformer um Emmanuel Macron wird angezweifelt. Die En Marche-Abgeordneten seien wie „Playmobil-Figuren ohne Herz“, sagte der kommunistische Abgeordnete Sébastien Jumel.

Begonnen hat die Debatte mit einem Gesetzentwurf der Opposition, der den Sonderurlaub von fünf auf zwölf Tage verlängern sollte. Arbeitsministerin Muriel Pénicaud, die lange als Personalchefin bei Danone wirkte, überzeugte die Regierungsfraktion davon, den Gesetzentwurf abzulehnen. Die lange Freistellung um ihr Kind trauernder Eltern belaste Arbeitgeber zu sehr. Ohnehin fehle es nicht an anderen Möglichkeiten, Arbeitnehmer freizustellen oder ihnen unbezahlten Urlaub zu gewähren.

Die LREM-Abgeordneten lehnten den von der rechtsbürgerlichen Opposition eingebrachten Gesetzentwurf ab. Daraufhin hagelte es Kritik. Die Haltung der Macron-Anhänger sei „unmenschlich“, ihnen gehe das wirtschaftliche Wohlergehen der Unternehmen über Anstand und Mitgefühl mit trauernden Eltern. Arbeitsministerin Pénicaud musste sich vorhalten lassen, sie reagiere wie eine Personalchefin und nicht wie die Ministerin für alle Franzosen. Sie entschuldigte sich zwischenzeitlich und gestand einen Fehler ein. Premierminister Edouard Philippe, der ebenfalls gegen die Verlängerung des Sonderurlaubs plädiert hatte, verteidigte seine Arbeitsministerin vor den Abgeordneten.

Macron fordert „mehr Menschlichkeit“

Die Wogen des Streits schlugen so hoch, dass Präsident Macron während seiner Polen-Reise damit befasst wurde. Er sprach ein Machtwort und forderte von Warschau aus seine Abgeordneten zu „mehr Menschlichkeit“ auf. Doch damit machte der Präsident alles noch schlimmer. Denn jetzt begehrten auch die eigenen Abgeordneten gegen ihn auf. Le Monde zitierte am Mittwoch einen LREM-Abgeordneten: „Der Tadel des Präsidenten ist nicht gut angekommen. Dass ausgerechnet er uns zu mehr Menschlichkeit auffordert…“.

Auch das Verhältnis zur Regierung ist angespannt. Premierminister Philippe musste sich mangelndes Rückgrat vorhalten lassen, als er am Dienstag an einer Fraktionssitzung teilnahm. Er habe seine eigenen Abgeordneten bloßgestellt und so getan, als seien sie nur Befehlsempfänger. Nun sucht die Regierungsmehrheit verzweifelt einen Ausweg aus der verfahrenen Situation.

Zunächst wollte man über Änderungsanträge im Senat eine gesichtswahrende Lösung finden. Jetzt verlangen viele LREM-Abgeordneten, einen eigenen Gesetzentwurf zum Trauerurlaub einbringen zu dürfen. Der Arbeitgeberverband Medef hat sich bereits für einen längeren Trauerurlaub ausgesprochen. Als Vorbild gilt Großbritannien, wo Eltern 15 Tage Sonderurlaub im Todesfall ihres Kindes gewährt wird. In Deutschland haben Eltern laut Bürgerlichem Gesetzbuch Anspruch auf Sonderurlaub beim Tod eines Kindes. In der Regel ist ein Arbeitnehmer aber nur zwei Tage lang freigestellt.