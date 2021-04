Frankreich : Polizistin bei Messerangriff tödlich verletzt

Aktualisiert am

Polizisten am Freitag in der Nähe einer Polizeiwache in Rambouillet bei Paris, wo eine Polizistin mit einem Messer angegriffen und dabei tödlich verletzt wurde Bild: AFP

In Rambouillet südwestlich von Paris hat ein Mann eine Polizistin mit einem Messer angegriffen. Der Hintergrund der Tat ist unklar. Premierminister Castex und Innenminister Darmanin kündigten an, sich an den Tatort zu begeben.