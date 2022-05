Wahlkampf in Frankreich : Ein schwarzer Bildungsminister als Symbol für den Aufbruch

Pap Ndiaye am 27. Mai in Paris Bild: AFP

Pap Ndiaye heißt der neue Wahlkampfjoker des französischen Präsidenten. Diese Woche will Emmanuel Macron mit dem ersten schwarzen Bildungsminister der Republik nach Marseille reisen und eine Schule besuchen. Die Vielvölkerstadt am Mittelmeer ist eine Hochburg des Wählerbündnisses NUPES von Linken, Grünen, Sozialisten und Kommunisten. Macron hofft darauf, mit dem Pionier der französischen Black Studies insbesondere die Lehrer wieder günstig zu stimmen.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris.



Ndiayes Vorgänger Jean-Michel Blanquer hatte sich als Vorkämpfer gegen die Woke-Kultur profiliert und damit viel Unmut an Schulen und Universitäten hervorgerufen. Blanquers Credo lautete, die individuellen religiösen oder ethnischen Besonderheiten der Schüler zu ignorieren, um in jedem Kind nur den Bürger im Werden zu fördern. Der neue Bildungsminister Ndiaye steht in einer intellektuellen Tradition, die genau das Gegenteil fordert. Der in den Vereinigten Staaten ausgebildete Historiker hält das laizistische Republikideal in Frankreich für zu abstrakt. Er hat sich in der Vergangenheit für „positive Diskriminierung“ der Minderheiten ausgesprochen.