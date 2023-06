Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten in Paris am Freitag Bild: Reuters

Noch weigert sich Emmanuel Macron, den Notstand auszurufen. Dabei wird allnächtlich der Kontrollverlust der Regierung in vielen Vorstädten des Landes vorgeführt. Trotz eines Großaufgebots der Polizei, die mit 40.000 Mann, Spezialeinheiten und gepanzerten Fahrzeugen ausrückt, kommt es zu Straßenschlachten von erschreckender Brutalität, Plünderungen und Sachbeschädigung. Das ist kein „George Floyd Moment“, sondern ein entfesselter Mob, der sich zum Leidwesen der großen Mehrheit der Vorstadtbewohner an Schulen, Kulturstätten, Polizeirevieren und Rathäusern austobt. Sogar das Mahnmal zur Judenverfolgung in Nanterre wurde geschändet.

Die Erklärung, dass sich nur der berechtigte Zorn über den Tod des 17 Jahre alten Nahel M. entlädt, der von einem Polizisten getötet wurde, greift zu kurz. Berechtigt ist der Vorwurf, dass die französische Polizei trotz jahrzehntelanger Debatten keine schlüssige Antidiskriminierungsstrategie entwickelt hat und Fehlverhalten von einzelnen Beamten beschönigte, wenn nicht deckte.

Insgesamt ist der Eindruck entstanden, dass die Kontrollmechanismen in der Polizei unterentwickelt sind und unverhältnismäßige Gewaltanwendung geduldet wird. Die Macht der Polizeigewerkschaften führte dazu, dass Reformversuche aufgegeben wurden, sobald sich die öffentliche Empörung gelegt hatte. Die Serie von terroristischen Anschlägen auf Polizisten hat zudem die Hemmschwelle zum Gebrauch der Dienstwaffe gesenkt.

Teile der Linken schüren den Hass auf die Polizei bewusst

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass viele Polizisten darunter leiden, dass sie nicht als Freund und Helfer der Bürger eingesetzt werden, sondern mit teils brachialen Methoden für Ordnung sorgen sollen. Die Selbstmordrate ist ungewöhnlich hoch. Allein im vergangenen Jahr haben sich 22 Polizisten das Leben genommen.

Die sozialen Netzwerke tragen anders als bei den Banlieue-Unruhen im November 2005 dazu bei, das explosive Klima weiter aufzuheizen. Eine entscheidende Rolle spielte der Videomitschnitt einer Passantin, die das Geschehen kurz vor dem Schuss filmte. Auch deshalb hat sich sofort der Verdacht breitgemacht, Nahel M. sei zum Opfer der Polizei geworden, weil seine Vorfahren aus Algerien eingewandert sind.

Doch hat der Fall bislang gezeigt, dass der französische Rechtsstaat funktioniert. Gegen den Polizisten, der auf den jungen Fluchtfahrer schoss, ist ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Tötung eingeleitet worden. Er sitzt in Untersuchungshaft, was für einen Ordnungshüter ausgesprochen selten ist. Präsident Macron hat das Vorgehen des Beamten als „unverständlich“ und „unentschuldbar“ verurteilt. Doch um Rechtsstaatlichkeit geht es den Randalierern nicht. Der Schock über den Tod des jungen Mannes hat nur den Vorwand geboten, das längst begonnene Kräftemessen mit der Polizei und der staatlichen Obrigkeit auszuweiten.

Neu ist hingegen, dass ein Teil der Linken den Hass auf die staatlichen Ordnungshüter bewusst schürt. Die grüne Wortführerin Sandrine Rousseau trat beim Marsch für Nahel M. in Nanterre hinter der Banderole „Die Polizei tötet“ auf. Politiker der Linkspartei LFI weigern sich, zu Ruhe aufzurufen. Am rechten Rand fühlen sich Marine Le Pen und Eric Zemmour in ihren düsteren Prophezeiungen vom Kampf der Kulturen bestätigt. Es ist an Präsident Macron, zu zeigen, dass der freiheitliche Rechtsstaat obsiegt.