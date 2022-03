Macrons Wahlkampf : Immer einen Coup voraus

„Arbeit muss sich mehr lohnen“: Macron am Montagabend beim Wahlkampfauftakt in Poissy Bild: Getty

Karl Olive war in einem früheren Leben Schiedsrichter des französischen Fußballverbands, doch jetzt pfeift er ein ganz anderes Spiel an. Der Bürgermeister von Poissy richtet am Montagabend das erste Wahlkampfmeeting Emmanuel Macrons aus. „Der Präsident will mal so richtig draufhauen“, sagt Olive gleich zur Begrüßung. Da haben sich die 200 Leute in der Mehrzweckhalle gerade wieder gesetzt. Mehr als fünf Minuten bedachten sie den Kandidaten mit Applaus im Stehen. „Poissy ist Frankreich“, sagt Olive und erläutert, warum er seine Kommune als Miniatur des Landes betrachtet. „Arbeitslosenquote von sieben Prozent, 32 Prozent Sozialwohnungsbau und 20 Prozent Bewohner mit Einwanderungshintergrund“, zählt er auf. Das entspreche ganz gut dem französischen Durchschnittswert.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. Folgen Ich folge



Die 37.000-Einwohner-Stadt Poissy liegt im Westen der Hauptstadt an einem Seine-Arm, eingeklemmt zwischen den reichen Gemeinden des grünen Speckgürtels und sozialen Brennpunktsiedlungen, die einst für die Arbeiter der Autofabriken gebaut wurden. Innerhalb von 48 Stunden hat Bürgermeister Olive die Veranstaltung in dem Saal organisiert, der bis vor Kurzem noch als Impfzentrum diente. Macron hatte ihn angerufen und ihm gesagt: „Und wenn ich zum Wahlkampfauftakt nach Poissy käme?“ „Läuft“, antwortete Olive.