Nach der Schlappe bei der Wahl : Macron will nochmal neu anfangen

Die Nationalhymne erklingt, die meisten Fernsehsender blenden den Elysée-Palast ein. Es ist 20 Uhr in Frankreich und der Präsident richtet sich in einer feierlichen Ansprache an seine Landsleute. Das Ritual mutet monarchisch wie ehedem an, aber die Botschaft Emmanuel Macrons ist eine gänzlich neue. „Wir müssen gemeinsam lernen, anders zu regieren und anders Gesetze zu erlassen“, sagt er. Es ist das erste Mal, dass sich der Präsident seit dem Verlust der absoluten Mehrheit bei der Parlamentswahl am Sonntag an die Franzosen wendet.

Die Ohrfeige der Wähler hat gesessen. Der Präsident, der sich in der Rolle des republikanischen Monarchen so gefiel, will noch mal neu anfangen. „Wir müssen neue Kompromisse schmieden, über Dialog, Zuhören und Respekt“, sagt er. Das hatte er bei den Bürgerdialogen nach der Gelbwesten-Krise auch versprochen, aber dann schnell wieder vergessen.

Macron erwähnt die extreme Rechte nicht

Am Mittwochabend richtet Macron den Blick nach Europa, „in andere westliche Demokratien“, wo es schon länger so sei, dass nicht eine Partei allein die Gesetze erlassen könne. Er zählt Deutschland und Italien auf. Er spricht einen Koalitionspakt an oder wechselnde Mehrheiten. „Es wird möglich sein, eine breite Mehrheit zu finden, um zu handeln“, sagt er. Eine Dauerblockade will er verhindern. „Unser Land braucht ehrgeizige Reformen.“ Die Mehrausgaben im Gesundheitswesen und zum Klimaschutz wie auch die Notmaßnahmen angesichts der hohen Inflation könnten nicht über mehr Schulden oder höhere Steuern finanziert werden, mahnt er. Macron erwarte, dass die verschiedenen Fraktionen in der Nationalversammlung „in voller Transparenz“ offenlegen, „wie weit sie zu gehen bereit sind“.

Aus den Gesprächen mit den Verantwortlichen der wichtigsten Fraktionen habe er den Eindruck gewonnen, dass eine Zusammenarbeit möglich sei. Macron erwähnt die extreme Rechte nicht. Auch Marine Le Pen hat er im Elysée-Palast zu einer Unterredung empfangen. Mehrere führende Stimmen aus dem Präsidentenlager, darunter Justizminister Eric Dupont-Moretti, hatten eine Zusammenarbeit mit dem rechtsextremen Rassemblement National (RN) nicht ausschließen wollen. Europaminister Clément Beaune wandte sich entschieden dagegen: „Wir werden keine Übereinkunft mit dem Rassemblement National schließen.“