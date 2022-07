Nach ernüchterndem Wahlausgang : Macron stellt Regierung neu auf

Aktualisiert am

In seiner neuen Regierungsmannschaft präsentiert der französische Präsident Emmanuel Macron einige neue und mehrere bekannte Gesichter. Für seinen Umweltminister erntet er sogleich Kritik – von Greenpeace.

Neues Regierungsteam: Emmanuel Macron hier beim Empfang des Australischen Premierministers in Paris am vergangenen Freitag. Bild: AFP

Zwei Wochen nach dem enttäuschenden Wahlausgang für Macrons Partei in der französischen Parlamentswahl hat Präsident Emmanuel Macron seine Regierungsmannschaft neu aufgestellt. Dabei ist es ihm allerdings nicht gelungen, Vertreter der Oppositionsparteien ins Kabinett zu holen, wie aus der am Montag veröffentlichten Liste der Regierungsmitglieder hervorgeht. Der mit Vergewaltigungsvorwürfen konfrontierte Solidaritätsminister Damien Abad verlässt die Regierung.

Neuer Umweltminister wird Christophe Béchu, Bürgermeister von Angers und Nummer zwei der Mitte-rechts-Partei „Horizons“, die zur Regierungsmehrheit zählt. Damit räumt Macron den Verbündeten einen größeren Platz ein als bisher. Béchu ist der sechste Umweltminister, den Macron seit 2017 ernannt hat – und er stieß damit sofort auf Kritik: „Ich kann mich nicht erinnern, dass Christophe Béchu sich für Umweltpolitik eingesetzt hat“, sagte Jean-François Julliard, der Chef von Greenpeace in Frankreich.

Neue Europaministerin wird die Wirtschaftsexpertin Laurence Boone; sie ist Chef-Ökonomin der OECD und ehemalige Wirtschaftsberaterin von Präsident François Hollande. Sie wird damit auch zuständig für die deutsch-französischen Beziehungen und Ansprechpartnerin für Staatsministerin Anna Lührmann. Boones Vorgänger Clément Beaune, der während der französischen EU-Ratspräsidentschaft oft im Rampenlicht stand, wird beigeordneter Minister für Transport.

Neuer Gesundheitsminister wird der Arzt François Braun, der zuletzt von Macron mit einem Bericht über die medizinische Notversorgung beauftragt worden war. Er wird sich mit der siebten Corona-Welle befassen müssen, die in Frankreich gerade an Fahrt aufnimmt. Bislang hat die Regierung darauf verzichtet, Maßnahmen zu ergreifen und lediglich zum freiwilligen Maskentragen in öffentlichen Verkehrsmitteln aufgerufen. Der frühere Gesundheitsminister Olivier Véran, der wenige Wochen lang Minister für die Beziehungen zum Parlament war, ist neuer Regierungssprecher.