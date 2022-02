Frankreich zieht Truppen ab : Ein Glas Champagner zum Abschied aus Mali

Frankreich will Europas Sicherheit in der Wüste Afrikas verteidigen. Aber Moskau hat das in Mali mit Söldnern und einer Desinformationskampagne verhindert. Jetzt besiegelt Macron das Ende des französischen Einsatzes.

Am Anfang stand ein schlaftrunkener französischer Präsident, den ein Büttel im Frack nach einem Hilferuf des malischen Präsidenten wachgerüttelt hatte. Der Einsatz der französischen Armee in Mali wurde in der Nacht vom 11. auf den 12. Januar 2013 im Elysée-Palast entschieden, so haben es François Hollandes Biografen in ihrem Buch „Ein Präsident sollte so nicht reden“ für die Nachwelt festgehalten.

Neun Jahre später ist der Elysée-Palast wieder der Schauplatz für eine weitreichende Entscheidung. Bei Champagner, edlem Wein und Spezialitäten des Spitzenkoches Fabrice Desvignes hat Emmanuel Macron am Mittwoch den Abschied vom größten Auslandseinsatz seit Ende des Algerienkrieges eingeleitet. Anders als sein Vorgänger will der Präsident nicht in den Verdacht geraten, im Alleingang zu entscheiden.

Eingeladen waren kurz vor dem EU-Afrika-Gipfel an diesem Donnerstag die EU-Spitzen sowie alle Länder, die von Frankreich in den vergangenen Jahren dazu gebracht wurden, militärisch zur Stabilisierung Malis beizutragen. Die Staats- und Regierungschefs von Italien, Estland, Dänemark, Belgien, Rumänien, Portugal und Schweden sagten zu. Das Experiment der europäischen Spezialkräfteeinheit Takuba soll beendet, aber „in anderer Form“ neu aufgelegt werden, hieß es im Elysée. Die Bundesregierung entzog sich durch Abwesenheit der „offenen“ Debatte, die sich Macron gewünscht hatte.

„Ohne Frankreichs Einsatz in Mali gäbe es Mali nicht mehr“

Von der Idee, Hilfe zur militärischen Selbsthilfe zu leisten, ist nicht mehr viel übrig geblieben, wie die Gästeliste zur G5-Sahel-Eingreiftruppe zeigte. Mali und Burkina Faso fallen nach den Staatsstreichen als Sicherheitspartner aus. Verworren sind die Verhältnisse auch im Tschad, Staatschef Mahamat Déby durfte trotzdem kommen. In Paris hofft man auf die Staatschefs Nigers und Mauretaniens und will alte Partner wie die Elfenbeinküste, Senegal und Benin in den Antiterrorkampf einbinden. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell mühte sich redlich, Frankreich den strategischen Rückzug leichter zu machen als er ist. „Ohne Frankreichs Einsatz in Mali gäbe es Mali nicht mehr“, sagte Borrell im französischen Radio. „Der Anti-Terror-Einsatz Barkhane ist nicht gescheitert“, betonte der EU-Außenbeauftragte.

Hinter den Kulissen erzählen Diplomaten hingegen, wie wenig Frankreich und die europäischen Verbündeten dem russischen Spiel um Macht und Einfluss in Afrika gewachsen seien. Schon vor dem Militärputsch seien Emissäre der Wagner-Gruppe in den rohstoffreichen Gebieten des Landes unterwegs gewesen – wie überall in Afrika. Am 26. Juni 2019 unterzeichnete die malische Regierung eine Vereinbarung über eine weitreichende Sicherheitskooperation in Moskau. Der Kreml gab seine Zustimmung, malische Soldaten wie während des Kalten Krieges auszubilden und Spezialisten im Anti-Terror-Kampf zu entsenden. 2013 verkaufte Moskau 3000 Kalaschnikow-Gewehre an die malische Armee. 2016 schenkte Russland dem hoch verschuldeten Land zwei Militärhubschrauber. Im Oktober 2021 wurden zwei weitere Kampfhubschrauber an Bamako geliefert. Ein malischer Verein mit dem Namen „Gruppe der Patrioten Malis“ forderte derweilen, die russische Militärpräsenz im Land auszubauen.