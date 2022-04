Lehren aus der Frankreich-Wahl : Le Pens deutsche Helfer

Das starke Ergebnis Le Pens muss auch Deutschland zu denken geben. In der Migrations- und Europapolitik hat sie den Rechtspopulisten in Europa immer wieder Stoff geliefert.

Marine Le Pen am Abend nach der Präsidentenwahl in Paris Bild: Imago

Der Seufzer der Erleichterung, der nach der französischen Präsidentenwahl in Berlin (und Brüssel) zu hören war, ist berechtigt. Hätte Le Pen gewonnen, dann wäre innerhalb weniger Wochen ein zweiter tragender Pfeiler der deutschen Außenpolitik weggebrochen. Nach dem Scheitern der Russlandpolitik, die Deutschlands Sicherheitskonzeption untauglich gemacht hat, wäre mit einer integrationsfeindlichen und antideutschen Präsidentin auch die europäische Einbettung der Bundesrepublik gefährdet gewesen.

Dass Le Pen nicht mehr aus EU und Euro austreten wollte, bedeutet nicht viel. Ihr „Europa der freien und souveränen Nationen“ liefe auf eine Rückkehr der Rivalitäten hinaus, die dem Kontinent in seiner Geschichte so viel Unglück gebracht haben. Eine französisch-russische Allianz, die sie für die Zeit nach dem Krieg favorisierte, wäre ein erster Schritt zu einem neuen Konzert der Mächte gewesen, in dem Berlin und Paris kaum im selben Lager gestanden hätten.