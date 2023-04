Aktualisiert am

Lu Shaye provoziert in Paris : Frankreich konsterniert über chinesischen Botschafter

Der chinesische Botschafter in Paris, Lu Shaye, übernimmt russische Propaganda und zweifelt die Souveränität der Ukraine an. Entsprechen seine Äußerungen der Linie Pekings?

Lu Shaye am 10. September 2019 in Paris Bild: AFP

Frankreich hat China nach revisionistischen Äußerungen des chinesischen Botschafters Lu Shaye in Paris zu den Grenzen von 1991 zu einer Klarstellung aufgefordert. Der Diplomat hatte am Freitagabend in einem Fernsehgespräch mit dem privaten französischen Nachrichtensender LCI die staatliche Unabhängigkeit der 14 Länder der früheren Sowjetunion angezweifelt. Lu wurde zunächst befragt, ob die Krim-Halbinsel zur Ukraine gehöre. „Es kommt darauf an“, sagte er.

Als der Moderator ihn auf das Völkerrecht verwies, behauptete Lu: „Die Ex-Staaten der Sowjetunion haben nicht den effektiven Status eines souveränen Staates im internationalen Recht.“ Es gebe kein Abkommen darüber, führte der Repräsentant der UN-Sicherheitsratsmacht China aus. Der Botschafter, der seit 2019 auf dem Posten in Frankreich ist, wiegelte Vorhaltungen des Moderators ab. „Lassen Sie uns nicht zu Rechtskniffen greifen“, sagte Lu. Zuvor lobte er die von Präsident Emmanuel Macron geforderte strategische Autonomie Europas. China setze sich dafür ein. Es dürfe kein Unterschied zwischen Demokratien und Diktaturen gemacht werden, denn der Westen könne sich nicht anmaßen, allein die Kriterien für eine Demokratie zu definieren.