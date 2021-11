Missbrauch in Frankreich : Die Schutzlosigkeit der Kinder und Mütter

Ein Mann liest das Buch "La Familia Grande" von Camille Kouchner, das die Debatte über Missbrauch in Familien in Gang gesetzt hat. Bild: dpa

Frankreich betreibt schonungslose Aufklärungsarbeit zum Thema Inzest und sexuelle Gewalt an Kindern. Das Buch „La familia grande“ (Die große Familie) hat im Januar wie „ein Funke gewirkt, der das Pulverfass explodieren ließ und das Schweigen brach“, wie es Justizminister Eric Dupond-Moretti kürzlich formulierte. Die Autorin Camille Kouchner stieß mit der Leidensgeschichte ihres Zwillingsbruders eine große gesellschaftliche Debatte über Inzest an. Präsident Emmanuel Macron bemächtigte sich des Themas und wandte sich direkt an die Opfer: „Ich möchte Ihnen sagen: Wir sind hier, wir hören Ihnen zu, wir glauben Ihnen. Sie werden nie wieder allein sein.“ Eine unabhängige Kommission „zur Untersuchung von Inzest und sexueller Gewalt an Kindern“ (CIIVISE) wurde eingesetzt und arbeitet seit dem 11. März Empfehlungen für den Gesetzgeber aus.

Jetzt hat die Kommission unter Vorsitz des Jugendrichters Edouard Durand und Nathalie Mathieus, der Vorsitzenden einer Vereinigung von Missbrauchsopfern, einen ersten Zwischenbericht vorgelegt. Die größte Herausforderung sei es gewesen, sich einen Überblick über die Zahl der Opfer zu verschaffen. Die zwanzigköpfige Kommission konzentrierte sich auf Inzestfälle, bei denen der Vater der Täter ist. Eine Auswertung der Kriminalitätsstatistiken des Innenministeriums sowie von zwei Studien des Instituts für demographische Studien kommt zu einem erschreckenden Ergebnis. „22. 000 Kinder sind jährlich Opfer von sexueller Gewalt durch den Vater“, heißt es in dem Bericht. Die meisten Fälle hätten keine strafrechtlichen Folgen nach sich gezogen.