Minister: „Dramatischer Mord“ : Katholischer Priester in Frankreich getötet

Getöte Zivilisten und Militärs : Angriffe mutmaßlicher Dschihadisten in Mali und Burkina Faso

In Mali wurden mindestens 40 Dorfbewohner in der Region Gao getötet. Auf der anderen Seite der Grenze in Burkina Faso wurden 12 burkinische Soldaten getötet. Hinter den Angriffen werden islamistische Gruppen vermutet.