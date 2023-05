Vor Gesprächen mit der Minderheitsregierung unter Premierministerin Elisabeth Borne haben die Republikaner (LR) in Frankreich einen Gesetzentwurf zu Asyl und Migration vorgestellt. Er ist vom Schlachtruf der Brexit-Befürworter inspiriert und lautet: „Wir müssen die Kontrolle zurückerlangen!“

Unter dieser Schlagzeile erläuterte der LR-Vorsitzende Éric Ciotti im „Journal du Dimanche“, wie er die Kontrolle über die französischen Grenzen zurückgewinnen will. Die EU und die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte sind ihm dabei das größte Hindernis. Ciotti schlägt vor, die Verfassung zu ändern und Ausnahmeregeln einzuführen, damit das Primat der EU-Verträge und des europäischen Rechts ausgesetzt werden kann, wenn „fundamentale Interessen der Nation“ auf dem Spiel stehen.

Für Ciotti, der im Vorwahlkampf angegeben hatte, die These des großen Bevölkerungsaustausches „zu verstehen“, bedroht Masseneinwanderung die Nation. Zudem soll die Verfassung dahingehend geändert werden, dass künftig Referenden zu Migrationsfragen abgehalten werden können. Bislang ist das nicht erlaubt. Ciottis Partei wirbt für ein Projekt, das Marine Le Pen schon lange hegt. Er will ein Referendum organisieren, um Frankreich abschotten zu können.

„Die Franzosen sagen in allen Umfragen: Es gibt zu viel Einwanderer“, sagte Ciotti. Deshalb müsse Frankreich entscheiden, wer ins Land kommen dürfe. „Emmanuel Macron betrügt die Franzosen“, behauptete Ciotti. Der Präsident spreche sich einerseits für härtere Abschieberegeln aus, andererseits wolle er aber für Mangelberufe Aufenthaltsgenehmigungen ausgeben. „Das kann nicht funktionieren“, sagte Ciotti.

Der Vorstoß der Republikaner kommt für die Premierministerin zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Sie hat vom Präsidenten den Auftrag erhalten, eine Gesetzesänderung zu Asyl und Migration auszuarbeiten, die von den Republikanern mitgetragen wird. Der LR-Fraktionsvorsitzende in der Nationalversammlung, Olivier Marleix, sagte, seine Fraktion werde nur dem eigenen Entwurf zustimmen. „Es geht um ihn oder um nichts“, sagte er. Die Regierung lasse sich seit einem Jahr Zeit.

„Wir unterbreiten ihnen eine Lösung für die Migrationsfrage“, sagte Marleix. In der zweiten Parlamentskammer, im Senat, will die konservative Mehrheit den Gesetzentwurf einbringen. Den Vorwurf, es handele sich um einen europafeindlichen Text, will Parteichef Ciotti nicht gelten lassen. „Dieser Entwurf ist nicht antieuropäisch“, sagte Ciotti. Dänemark mache vor, wie Einwanderungskontrolle funktionieren könne. Das Land habe Ausnahmeregeln in der EU durchgesetzt.