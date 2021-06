Französischer Generalstabschef : Rücktritt aus Angst vor einer Präsidentin Le Pen?

Der französische Präsident Emmanuel Macron und Generalstabschef Francois Lecointre am 14. Juli 2020 bei der traditionellen Militärparade in Paris Bild: AFP

Die Sorge, Marine Le Pen könne im nächsten Mai in den Elysée-Palast einziehen, hat die französische Armeeführung erfasst. Anders ist die Entscheidung Generalstabschefs Francois Lecointre nicht zu verstehen, sich ein Jahr früher als geplant aus dem aktiven Dienst zu verabschieden. Der 59 Jahre alte Fünf-Sterne-General hat sein Entlassungsgesuch mit dem Wunsch begründet, dass sein Nachfolger rechtzeitig vor der Präsidentenwahl im Frühjahr 2022 bestimmt werde.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. Folgen Ich folge



„Ich möchte eine politische Instrumentalisierung des Generalstabs vermeiden“, sagte Lecointre in einem ungewöhnlichen Abschiedsinterview im Fernsehsender LCI. „Die Neutralität der Streitkräfte muss um jeden Preis bewahrt werden“, sagte er. Es zählt zu der Machtfülle der Präsidenten in Frankreich, den Generalstabschef zu ernennen. Seit Ende des Algerienkrieges ist die Befürchtung nicht mehr so groß gewesen, dass die Armee in Frankreich eine politische Rolle spielen könnte. Präsident Macron gab umgehend bekannt, dass der bisherige Oberbefehlshaber des Heeres, der 56 Jahre alte General Thierry Burkhard, auf Lecointre folgt.

Der Stabwechsel soll kurz nach der traditionellen Militärparade zum 14. Juli stattfinden. Macron würdigte Lecointre als „großen Soldaten, Militärchef und Staatsdiener“. Er soll bis zuletzt versucht haben, ihn zum Bleiben zu überreden. „Meine Mission ist beendet“, sagte Lecointre, der den Ruf eines Intellektuellen genießt, seit er die Strategie-Revue „Inflexions“ leitete. Lecointre korrigierte die Interviewer, die ihn als Generalstabschef Präsident Macrons bezeichneten. „Ich diene nicht Emmanuel Macron. Ich diene dem Präsidenten der Republik“. Die Appelle von Generälen und anonymen Soldaten, sich von den politisch Verantwortlichen zu distanzieren, hätten ihn unangenehm berührt, sagte er.

„Stiefellecker Macrons“

Zunächst hatten zwanzig Generäle im Ruhestand Ende April in der Zeitschrift Valeurs actuelles in einem Manifest die „Laschheit“ der politisch Verantwortlichen angesichts der Bedrohung durch den Islamismus und, so wörtlich, „der Horden in der Banlieue“ angeprangert. „Frankreich ist in Gefahr. Wir bleiben Soldaten und können nicht ignorieren, was unserem schönen Land widerfährt“, schrieben sie. In einem zweiten Aufruf hielten aktive Soldaten der Staatsführung vor, das Land auf einen Bürgerkrieg zutreiben zu lassen. Sie unterstützten die pensionierten Generäle, die für den Ernstfall angeboten hatten, in einer „gefahrvollen Mission“ Frankreich zu retten. Die Soldaten legten dabei Wert darauf, Anonymität zu wahren.

Präsidentschaftskandidatin Le Pen begrüßte die Aufrufe und bekundete, die Sorgen der Soldaten zu teilen. Generalstabschef Lecointre drohte mit Sanktionen, Disziplinarverfahren und Armeeausschluss. Bislang ist nicht bekannt, ob die Unterstützer der Aufrufe wirklich belangt wurden. Einer der prominentesten Unterzeichner, General Christian Piquemal, nutzte die Sanktionsdrohung, um Lecointre als „Stiefellecker Macrons“ und „Verräter“ zu beschimpfen und ihm mangelndes Ehrgefühl vorzuwerfen.