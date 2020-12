Gott in Frankreich : Freiheit, Gleichheit, Religionsfeindlichkeit

Die Laizität in Frankreich wird immer mehr politisch instrumentalisiert. Eine Entkrampfung des Verhältnisses von Staat und Religion ist nicht in Sicht.

Jedes Jahr in der Adventszeit streitet Frankreich darüber, ob Weihnachtskrippen in Rathäusern und anderen öffentlichen Gebäuden aufgestellt werden dürfen. Den Verfechtern einer strikten Laizität sind die volkstümlichen Krippenfiguren, die sogenannten Santons, ein Graus. Sie sehen in ihnen christliche Symbole, die in Rathäusern nichts zu suchen haben. Immer wieder müssen sich Gerichte mit der Frage befassen, ob Weihnachtskrippen mit dem 1905 beschlossenen Gesetz über die Trennung von Kirche und Staat in Einklang zu bringen seien. Einige urteilten, dass es sich um Kulturgüter handele, die „konform“ seien, andere wiederum verlangten, die figürliche Darstellung der Geburt Jesu abzubauen. Der rechtsnationale Bürgermeister von Béziers hat eigens einen Rollwagen für die Weihnachtskrippe bauen lassen, um sie im Falle des Falles wegschieben zu können.

Der alljährliche Krippenstreit ist symptomatisch für das verkrampfte Verhältnis zu den Religionen in Frankreich. Das Pandemie-Krisenmanagement bleibt davon nicht ausgenommen. Gegen die Aufhebung der nächtlichen Ausgangssperre an Heiligabend, nicht aber in der Silvesternacht regt sich Protest. Die Entscheidung zugunsten des christlichen Festes sei „schwer diskriminierend“, schrieb die Politologin Françoise Dreyfus in einem Zeitungsbeitrag. Sie berücksichtige die Interessen der Muslime, Juden und Ungläubigen nicht.

Die katholische Kirche wiederum wähnt die Religionsfreiheit in Gefahr, weil die Regierung sich unter dem Vorwand der Pandemiebekämpfung immer mehr in Kultusentscheidungen einmische. Der Bischof von Lille beklagte, die Regierung stelle eine Rangordnung auf, wenn sie bei Beerdigungen 30, bei Eheschließungen sechs und bei Taufen keine Gläubigen zulasse. Auch die vom höchsten Verwaltungsgericht annullierte Obergrenze von 30 Besuchern beim Gottesdienst selbst in Kathedralen sei ein Versuch gewesen, die Kultusfreiheit zu beschneiden. „Wer die Religionen so behandelt, der betrachtet den Glauben von Millionen Franzosen als nebensächlich“, schrieb der Vorsitzende der Französischen Bischofskonferenz.

Macrons Kehrtwende

Präsident Emmanuel Macron hatte im April 2018 in einer Grundsatzrede im Collège des Bernardins eingestanden, „dass die Beziehung zwischen Kirche und Staat Schaden genommen hat“ und dass es wichtig sei, diesen Schaden zu reparieren. Aber seinen Versuch, Religionen staatlicherseits mit mehr Toleranz zu begegnen und das Jahrhundertgesetzeswerk zu reformieren, gab er nach ersten Widerständen wieder auf. Sein Gesetzentwurf zur „Stärkung der republikanischen Prinzipien“ könnte eine gegenteilige Wirkung entfalten. Denn das vordergründig gegen den islamistischen Separatismus gerichtete Gesetzesvorhaben kommt einer administrativen Gleichschaltung aller Religionen gefährlich nahe.

Insbesondere die stärkere Kontrolle der Finanzen und die Überwachung der Kultstätten drohen die freie Religionsausübung unter die Kuratel des Staates zu stellen. Das Gesetz sieht unter anderem vor, dass alle religiösen Vereinigungen alle fünf Jahre überprüft werden und eine administrative Zulassung brauchen. Auch die Kirchen und die jüdischen Gemeinden werden davon betroffen sein, sollte das Parlament dem Gesetz zustimmen. Der Historiker Jean Baubérot, einer der besten Fachleute der Geschichte der Laizität, warnt mittlerweile vor dem „republikanischen Fundamentalismus“. Es könne sich als kontraproduktiv erweisen, wenn der Staat nach Kontrolle über die Religionen strebe. Der Gesetzentwurf sei von der Sehnsucht nach der puren Laizität getragen, die es in dieser Form nie gegeben habe.

Im europäischen Vergleich ein Ausnahmefall

Frankreichs radikales Verständnis von der Laizität ist im europäischen Vergleich ein Ausnahmefall. Es geht zurück auf die Französische Revolution, als der jahrhundertealten Allianz aus Thron und Altar die politische Legitimität abgesprochen wurde. Der brutale Bruch mit der absoluten Monarchie leitete das Ende des politischen Herrschaftsanspruchs der katholischen Kirche ein. Erst die 1905 beschlossenen Gesetze befriedeten das Land. Die Trennung von Staat und Religion ist bis heute eine wesentliche Dimension der Demokratie. Doch die Laizität wird immer mehr politisch instrumentalisiert, insbesondere von Marine Le Pen, die sie gegen den Islam in Stellung bringt. Die Not der Muslime, deren Gebetsräume oftmals zu klein sind, nutzt sie zu Tiraden gegen die „Straßengebete“.