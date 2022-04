Hochrechnung in Frankreich : Macron und Le Pen in Stichwahl

Der französische Präsident Emmanuel Macron und die Rechtspopulistin Marine Le Pen haben sich am Sonntag für die entscheidende Stichwahl qualifiziert. Der Kandidat der linksgerichteten „Volksunion“, Jean-Luc Mélenchon, verfehlte nach der jüngsten Hochrechnung des Senders France 2 von 21 Uhr mit einem Ergebnis von 20,1 Prozent knapp den Einzug in die zweite Runde.

Macron gelangte nach den Hochrechnung von France 2 mit 28,4 Prozent der Stimmen an die Spitze. Le Pen erhielt demnach 23,3 Prozent. Die beiden Kandidaten müssen sich in zwei Wochen, am 24. April, einer Stichwahl stellen.

Le Pen appellierte am Sonntagabend an alle Wähler, sich ihr anzuschließen. „Das ist keine Wahl, sondern eine zivilisatorische Entscheidung“, sagte die Kandidatin des Rassemblement National in Paris. Sie werde die nationale Unabhängigkeit und die Möglichkeit der einfachen Franzosen sicherstellen, für sich selber zu entscheiden. „Ich werde Frankreich in fünf Jahren in Ordnung bringen“, versprach Le Pen.

Die Kandidatin der rechtsbürgerlichen Partei Républicains, Valérie Pécresse, die nach ersten Hochrechnungen nur 4,7 Prozent der Stimmen erhielt, rief am Sonntagabend zur Wahl von Emmanuel Macron auf. Sollte dessen Herausforderin in der Stichwahl, Le Pen, an die Macht kommen, drohten „desaströse Folgen für das Land und für folgende Generationen“, sagte Pécresse in Paris. Frankreich würde dann von der europäischen und internationalen Bühne weggewischt. Auch die sozialistische Kandidatin Anne Hidalgo, für die 1,8 Prozent stimmten, rief ihre Anhänger zur Wahl Macrons am 24. April auf.

Auf Wählerreserven kann Le Pen auch bei den Anhängern Mélenchons hoffen. Der linke Volkstribun hatte bereits angekündigt, dass er keine Wahlempfehlung für die Stichwahl abgeben werde. Bereits 2017 wurde eine Wählerwanderung zugunsten Le Pens unter seinen Anhängern beobachtet.

Der rechtsextreme Quereinsteiger Eric Zemmour, ein ehemaliger Journalist, erhielt mit seiner Bewegung „Wiedereroberung“ 7 Prozent der Stimmen. Mit Spannung wurde seine Wahlempfehlung erwartet. Vor dem ersten Wahlgang hatte Zemmour anklingen lassen, dass er zu gemeinsamen Kundgebungen mit Le Pen bereit sei.

Der Ausgang der Abstimmung gilt als entscheidend für die künftige Europapolitik Frankreichs und damit auch für die Zukunft der EU. Le Pen hat angekündigt, als Präsidentin als erstes die Europaflagge entfernen zu wollen. Sie wolle nicht „Gouverneurin einer europäischen Provinz“ sein, sondern einem stolzen Nationalstaat vorstehen. Sie plant zwar keinen Frexit mehr und will auch den Euro nicht abschaffen, aber nach dem Modell Ungarns und Polens einen Kurs nationalstaatlicher Selbstbehauptung verteidigen.

Le Pen hat für den Fall ihres Einzugs in den Elysée-Palast ein Referendum angekündigt, um in der französischen Verfassung festzuschreiben, dass nationales Recht über EU-Recht steht. Unklar ist, ob diese Perspektive dazu führt, dass sich eine sogenannte Republikanische Front gegen Le Pen bildet. 2017 war es Macron gelungen, auch Linkswähler gegen Le Pen zu mobilisieren. Ebenso war es gewesen, als 2002 der Parteigründer Jean-Marie Le Pen, Vater der heutigen Kandidatin, in die zweite Runde gelangt war.