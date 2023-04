Aktualisiert am

Der Traum von Europa als „drittem Pol“: Emmanuel Macron in China Bild: Picture Alliance

Von der Revolution hat Manès Nadel schon als ganz kleiner Junge geträumt. Jetzt ist er fünfzehn, steht vor seiner Schule in Paris und brüllt kämpferische Parolen ins Megafon. „Wir wollen die Rente mit sechzig! Wir wollen sozialen Fortschritt.“

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. Folgen Ich folge



Seine Mitschüler johlen und klatschen. Es ist der zwölfte Aktionstag mit Streiks und Kundgebungen, seit Präsident Emmanuel Macron seine Pläne für eine Reform des französischen Rentensystems präsentiert hat.

Das Mindestalter für den Renteneintritt soll von 62 auf 64 Jahre angehoben werden. So sieht es das Gesetz vor, das die Nationalversammlung in einem knappen Vertrauensvotum angenommen hat. Im Sommer soll es in Kraft treten.