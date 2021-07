Corona in Frankreich : Steigende Infektionszahlen – wachsender Protest

Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen der französischen Regierung am 17. Juli in Paris Bild: AFP

In Frankreich prescht die Regierung angesichts schnell steigender Infektionszahlen mit der Einführung eines verpflichtenden Gesundheitspasses voran. Am Montag verabschiedete das Regierungskabinett einen Gesetzentwurf, über den die Nationalversammlung an diesem Dienstag und der Senat am Donnerstag im Eilverfahren abstimmen sollen. Am Montagnachmittag wurde der Gesetzentwurf vom höchsten Verwaltungsgericht, dem Conseil d’Etat, gebilligt. Vom 1. August müssen demnach Besucher von Cafés, Restaurants und Bars den Pass vorweisen. Auch bei Fernreisen mit Bus, Bahn und Flugzeug wird er kontrolliert.

In dem Pass, der in Papierform oder elektronisch vorgelegt werden muss, werden seit Anfang Juli die Nachweise über vollständige Impfung beziehungsweise einfache Impfung bei Genesenen gebündelt. Nicht geimpfte Personen können ein negatives Testergebnis im digitalen Gesundheitspass ablegen. Die Regel wird auch für Urlauber gelten, die erforderlichen QR-Codes sind EU-weit gültig. Im Fall der Nichtbeachtung drohen Geldbußen in Höhe von bis zu 45.000 Euros. Gaststättenverbände sagten, es werde ihnen schwer- fallen, alle Kunden zu kontrollieren.