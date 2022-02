Corona-Protestkolonne : Ein „Konvoi der Freiheit“ will Paris lahmlegen

Unterstützer des sogenannten Konvois der Freiheit auf dem Weg nach Paris am 11. Februar in Straßburg Bild: AP

„Konvoi der Freiheit“ steht auf Schildern hinter den Windschutzscheiben und auf Aufklebern an den Heckklappen. Am Freitag wurden die ersten Wagenkolonnen der Gegner der französischen Corona-Politik in Paris erwartet. Innenminister Gérald Darmanin hat vorsorglich ein Polizeiaufgebot von mehr als 7000 Mann mobilisiert, um eine Blockade der Hauptstadt zu verhindern. Abschleppwagen standen bereit. Vorbild für die Sternfahrt aus verschiedenen Landesteilen nach Paris sind die Proteste der kanadischen Trucker, die Ottawa blockiert haben.

Die französischen Impfpass-Gegner organisieren sich über Facebook-Gruppen, denen sich annähernd 200.000 Leute angeschlossen haben sollen. Sie fordern, dass Ungeimpfte „ihre Freiheit“ zurückerlangen. Seit dem 25. Januar können ungeimpfte Franzosen nur noch eingeschränkt am öffentlichen Leben teilnehmen. Sie dürfen keine Fernreisen im Bus, Zug oder Flugzeug antreten. Auch Restaurants und Cafés stehen ihnen nicht offen. Zudem bleibt ihnen der Besuch von Kinos, Theatern, Konzertsälen und großen Sportveranstaltungen verwehrt.

Test für eine neue Form des Protests

Mit dem „Konvoi der Freiheit“ probieren die Teilnehmenden eine Alternative zu den Corona-Demonstrationen in den Innenstädten aus, die kaum noch wahrgenommen wurden und immer weniger Leute anzogen. Einige Fernsehteams reisten mit dem „Konvoi“ mit. In den Interviews entpuppten sich Teilnehmer als Anhänger des rechtsextremen Präsidentschaftskandidaten Eric Zemmour. Wieder andere gaben an, für den Linkspopulisten Jean-Luc Mélenchon abstimmen zu wollen.

Mélenchon bekundete am Donnerstagabend Sympathien für die Protestierenden. „Ich könnte sie natürlich unterstützen“, sagte er im Fernsehsender France 2. „Ich höre mir zunächst mal an, was sie zu erzählen haben, bevor ich entscheide, dass sie Antivax, Faschisten, Antisemiten und all das sind, was man über die ‚Gelbwesten’ behauptet hat“, sagte er. Er könne doch nicht gegen Leute sein, die um ihre Kaufkraft fürchteten. „Glauben Sie bloß nicht, dass sie sich aus reinem Vergnügen ins Auto setzen, wenn der Literpreis bei zwei Euro liegt“, meinte Mélenchon. Er unterstütze ihre Forderungen, wenn sie sich gegen den Impfpass richteten, „denn der ist zu nichts nütze“.

Auch Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen äußerte Verständnis für die Protestfahrt. Die „wilde Globalisierung“ habe aus den westlichen Gesellschaften „Schnellkochtöpfe“ gemacht, die von Zeit zu Zeit Dampf ablassen müssten. Le Pens früherer Stellvertreter Florian Philippot zeigte sich erfreut: „Die Welle (des Protests) wird Paris überrollen.“

Die französischen Behörden warnten vor der „Gefahr einer Störung der öffentlichen Ordnung“, da die sogenannten Freiheitskonvois drohten, „die Hauptstadt zu blockieren“. Das Verbot für die Proteste soll auch über das Wochenende bis einschließlich Montag in Kraft bleiben. Die Pariser Polizei betonte, dass Verkehrsbehinderungen mit bis zu zwei Jahren Haft, einer Geldstrafe von bis zu 4500 Euro und Führerscheinentzug geahndet werden können. Zudem drohte sie bei Verstößen gegen das Verbot mit Festnahmen.