Die rechtsextreme Gruppe „European Brotherhood“ am 25. Februar in Saint-Brévin-les-Pins. Bild: AFP

Kilometerlange Sandstrände, ein paar Menhire und eine Autobrücke zur Hafenstadt Saint-Nazaire: Saint-Brévin-les-Pins wirkt auf den ersten Blick wie ein bretonischer Bilderbuchort an der Loire-Mündung. Doch jetzt steht das ehemalige Fischerdorf mit gut 13.000 Einwohnern in den Schlagzeilen, weil Bürgermeister Yannick Morez zurückgetreten ist. Auf dem Telegram-Kanal „Canal Natio“, der bei Anhängern Marine Le Pens und Éric Zemmours viel Beachtung findet, wurde die Ankündigung mit Hunderten von Champagner-Emojis begrüßt.

Gegen den christlich-demokratischen Bürgermeister lief seit drei Monaten eine Kampagne, weil er im Februar 2022 dem Gesuch der Regierung in Paris zugestimmt hatte, in seiner Gemeinde ein Aufnahmezentrum für Asylsuchende nahe einer Grundschule umzusiedeln. Seit 2016 waren 400 Asylsuchende in der Gemeinde aufgenommen worden, „ohne geringste Schwierigkeiten“. Das Projekt zielte darauf ab, das Flüchtlingsheim zu vergrößern und in die Nähe einer Grundschule zu verlegen.

Am 22. März schleuderten Unbekannte in der Nacht Molotow-Cocktails auf die beiden Autos des Bürgermeisters. Der Brand breitete sich schnell auf das Wohnhaus aus, in dem Morez mit seiner Familie schlief. Ein Teil seines Hauses wurde beschädigt, es gab keine Verletzten.

Fühlte sich von Regierung alleingelassen

Jetzt teilte der Bürgermeister mit, er habe sich nach reiflicher Überlegung mit seiner Familie entschlossen, sein Amt aufzugeben und Saint-Brévin-les-Pins nach 32 Jahren zu verlassen. „Ich kann nicht umhin, das Fehlen einer offiziellen Verurteilung durch die Präfektur oder die Regierung zu bemerken“, teilte Morez mit. Er habe sich angesichts der Einschüchterungsversuche von der extremen Rechten allein gelassen gefühlt. Die Regierung verpflichte die Kommunen dazu, Asylsuchende aufzunehmen, lasse die Bürgermeister dann aber mit den Folgen allein, so Morez. Der Allgemeinmediziner prangerte die „mangelnde Unterstützung des Staates“ an, an den er sich seit Januar sechsmal per Brief gewandt hatte. Eine Bitte um Polizeischutz wurde nicht stattgegeben.

Der Fall hat in Paris für Aufsehen gesorgt. Präsident Emmanuel Macron drückte dem Bürgermeister in einem Tweet „meine Solidarität und die der Nation“ aus. Die Angriffe auf ihn seien „unwürdig“. Premierministerin Elisabeth Borne äußerte sich besorgt über den wachsenden Extremismus. Auch die Rechtspopulistin Marine Le Pen verurteilte die Gewalt gegen den Bürgermeister. „Aggressionen und Einschüchterungsversuche gegenüber gewählten Repräsentanten sind inakzeptabel“, sagte Macrons härteste Herausforderin in der Präsidentenwahl im vergangenen Jahr.

Kein Einzelfall

Der damals viertplatzierte rechtsextreme Kandidat Éric Zemmour nahm ebenfalls Stellung und verurteilte die Gewalt. Die Wut und Verzweiflung von Millionen seiner Landsleute angesichts der „Invasion durch Einwanderer“ sei eine Zeitbombe, die mit politischen Lösungen entschärft werden müsse, twitterte Zemmour. Er hatte mit einer „Wiedereroberung“ („reconquête“) Frankreichs Wahlkampf gemacht. Zemmours und Le Pens Anhänger organisierten den Protest in Saint-Brévin gegen das Flüchtlingsheim.

Bernard Germain, Zemmours gescheiterter Kandidat für den Wahlkreis, rief dazu auf, gegen die „Invasion der Immigration in Saint-Brévin und überall in Frankreich“ zu demonstrieren. Er jubelte über die „mitleiderregende Flucht“ des Bürgermeisters. Aber auch lokale Verantwortliche des Rassemblement National wie deas Regionalratsmitglied Gauthier Bouchet hatten den Protest gegen das Asylbewerberheim unterstützt. In der Nationalversammlung in Paris blieben die Abgeordneten des RN sitzen, als sich die Parlamentarier zu einer Würdigung für den Bürgermeister erhoben.

Die Einschüchterungsversuche sind in Frankreich kein Einzelfall. In der Gemeinde Callac in der nördlichen Bretagne hat der dortige Bürgermeister nach massiven Protesten die Aufnahme von Asylbewerbern abgelehnt. Die Ministerin für die Gebietskörperschaften, Dominique Faure, hat inzwischen eine „Analyse- und Bekämpfungseinheit, die sich mit Angriffen auf gewählte Vertreter befasst“ begründet.