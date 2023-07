Nach einer Woche mit Krawallnächten meldet sich die schweigende Mehrheit in Frankreich zu Wort. Ein Ausflug in die Vorstadt L’Haÿ-les-Roses, die sich mit einem Solidaritätsmarsch gegen die Gewalt zur Wehr setzt.

Bekommt Unterstützung: Vincent Jeanbrun, Bürgermeister von L'Hay-les-Roses (Mitte), am Montag in seiner Stadt Bild: Simone Perolari

Langsam schiebt sich die Menschenmenge durch die Straßen der Vorstadt L’Haÿ-les-Roses, vorbei an zerschlagenen Ladenfenstern und dem improvisierten Stacheldrahtzaun vor dem Rathaus. Auf vielen Balkonen stehen Menschen und klatschen oder filmen mit ihren Mobiltelefonen. Die Menge klatscht mit. Inbrünstig wird die Marseillaise, die französische Nationalhymne, angestimmt. „An die Waffen, Bürger!“ hat plötzlich einen anderen Klang. Nach einer Woche mit Krawallnächten bäumen sich die friedliebenden Bürger gegen die Gewalt auf, so jedenfalls wirkt es bei dem Solidaritätsmarsch durch L’Haÿ-les-Roses.

„So kann es nicht weitergehen“, ruft Bürgermeister Vincent Jeanbrun zum Abschluss. „Unsere Demokratie ist bedroht“, sagt der 39 Jahre alte rechtsbürgerliche Lokalpolitiker. „Unsere Bürgermeister, unsere Volksvertreter, unsere Lehrer, unsere Polizisten, unsere Postbeamten, unsere Ärzte werden angegriffen“, ruft er, „es reicht!“ Im Sprechchor antworten die mehr als 1000 versammelten Menschen: „Es reicht!“ Der bärtige Bürgermeister mit der blau-weiß-roten Schärpe, dem die Schweißperlen von der Stirn tropfen, verkörpert weit über seine Gemeinde hinaus das Ende der Ohnmacht.

Jeanbrun ist selbst in einem der Hochhäuser des sozialen Wohnungsbaus aufgewachsen, die nicht am Stadtrand stehen, sondern an Einfamilienhäuser mit schmucken Vorgärten grenzen. „Unser Bürgermeister ist nicht mit einem goldenen Löffel im Mund geboren“, sagt Edith Jardin. Die Rentnerin sagt, sie habe sich nicht mehr auf die Straße getraut, „nach allem, was geschehen ist“. Besonders erschüttert habe sie der Angriff auf die Familie des Bürgermeisters.

Kein namhafter Vertreter der Linken

Mit einem gestohlenen Auto rammten Unbekannte in der Nacht zum Sonntag das Tor zum Wohnhaus und entzündeten das Auto, damit der Brand auf das Haus übergreift. Ein weiterer Brandsatz wurde im Garten gefunden. Jeanbruns Ehefrau wurde aus dem Schlaf gerissen und weckte in aller Eile die fünf Jahre alte Tochter und den sieben Jahre alten Sohn. Als sie über die hintere Gartenmauer fliehen wollten, wurden sie von den Tätern mit Feuerwerkskörpern beschossen. Die Frau erlitt bei dem Sprung über die Mauer einen Schienbeinbruch. Sie liegt noch im Krankenhaus. Auch der Sohn wurde leicht verletzt. Der Bürgermeister schob im Rathaus Wache, als sich der Brandanschlag ereignete. Das Rathaus war mehrere Nächte hintereinander angegriffen worden. Zuvor hatte Jeanbrun Drohungen erhalten: „Wir kennen deine Anschrift. Wir fackeln dich lebendig ab.“

„Wer einen Bürgermeister angreift, der greift die Demokratie an“, sagt Latifa Ibn Ziaten. Die Frankomarokkanerin gilt als Mutter Courage der Banlieue, weil sie seit 2012 unablässig das Gespräch mit der Jugend der zweiten und dritten Einwanderungsgeneration sucht und gegen den Hass kämpft. Jetzt läuft sie mit buntem Kopftuch beim Marsch in L’Haÿ-les-Roses mit. Im März 2012 ist ihr Sohn Imad, der als Berufssoldat die französische Uniform trug, von dem Terroristen Mohammed Merah erschossen worden. „Seither treibt mich immerzu die Frage um, wie junge Franzosen mit ausländischen Wurzeln in Terrorismus und Gewalt abgleiten“, sagt sie. Einen systemischen Rassismus in Frankreich kann sie nicht erkennen. „Imad ist das beste Beispiel, dass Frankreich nicht nach Hautfarbe oder Herkunft unterscheidet.“ Aber bei ihren Kontakten in Schulen und Freizeitstätten in der Banlieue spüre sie auch, wie viel Hass auf Frankreich sich angesammelt habe. Ibn Ziaten sagt, dass es auf die Eltern ankomme. „Viel zu viele Eltern haben kapituliert“, sagt sie.