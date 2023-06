Mounia, die Mutter des getöteten Nahel, bei einem Protestmarsch am Donnerstag in Nanterre Bild: AFP

In Nanterre ist am Donnerstagvormittag eine prekäre Ruhe zurückgekehrt. Auf dem Weg zum Sozialbauviertel Pablo Picasso sind die Spuren der vergangenen Nacht unübersehbar. Am Boden liegen Überreste von Tränengaspatronen. Straßenreiniger sind dabei, Trümmerteile und Wurfgeschosse wegzuräumen. „So schlimm war es noch nie“, sagt einer von ihnen, „ist das jetzt ein Bürgerkrieg?“ Ein schwacher Brandgeruch liegt in der Luft. Verkohlte Mülleimer säumen den Fußweg. Am Straßenrand liegen ausgebrannte Autowracks. Dahinter ragt das Hochhaus der Präfektur hervor, ein Bau aus den Siebzigerjahren, den ein Le-Corbusier-Schüler entworfen hat.

Hier begann am Nachmittag denn auch der Protestmarsch, zu dem die Mutter des von einem Polizisten getöteten 17 Jahre alten Nahel M. aufgerufen hat. „Wir machen eine Revolte für meinen Sohn. Ich hatte nur einen“, kündigte sie auf Tiktok an. Während der Demonstration saß sie auf dem Dach eines Autos inmitten von hunderten Menschen, die ihrem Aufruf gefolgt waren. Viele Teilnehmer trugen Hemden mit der Aufschrift „Gerechtigkeit für Nahel“ und Schilder mit der Losung „Die Polizei tötet“. Die Ordnungshüter hatten befürchtet, dass es zu Ausschreitungen kommen könnte. Und tatsächlich blieb es nicht lange ruhig.

Wie die Zeitung „Le Parisien“ und der Sender BFMTV berichteten, kam es im Anschluss an den Trauermarsch, an dem sich rund 6000 Personen beteiligt hatten, zur Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Demonstranten. Einsatzkräfte wurden demnach mit Molotow-Cocktails beworfen, die Polizei überwachte die Lage mit Hubschraubern und zog Spezialkräfte in Nanterre zusammen.

Der 17 Jahre alte Franzose Nahel M. war am Montag um 7.45 Uhr am Steuer eines in Polen zugelassenen Mercedes AMG „mit überhöhter Geschwindigkeit“ auf einer Busspur durch den Pariser Vorort gerast. So beschrieb der zuständige Staatsanwalt Pascal Prache am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Nanterre den Tathergang. Die zwei Polizisten der Motorradstreife hätten ein erstes Mal versucht, den Wagen anzuhalten und ihn mit Licht- und Hupzeichen gewarnt. „Der Wagen hat durchgestartet und eine rote Ampel überfahren“, sagte der Staatsanwalt. Die Motorradstreife nahm daraufhin die Verfolgung auf. Der Staatsanwalt schilderte die ersten Ergebnisse der Auswertung der städtischen Videoüberwachung. Es habe Lebensgefahr für einen Fußgänger und einen Radfahrer bestanden.

Verfolgungsjagd mit tödlichem Ende

Die Verfolgungsjagd nahm erst ein Ende, als der Wagen kurz nach 8.10 Uhr in einem Stau zum Stehen kam. Die beiden Streifenpolizisten hätten den gelben Sportwagen umstellt. Einer der drei Insassen ergriff die Flucht, nach ihm wird immer noch gefahndet. Als Nahel M. den Motor wieder startete, schoss einer der beiden Polizisten auf ihn. Der Siebzehnjährige sei durch eine einzige Kugel, die seinen linken Arm und anschließend den Brustkorb traf, getötet worden, sagte der Staatsanwalt. Die Polizisten hätten Erste Hilfe geleistet, doch beim Eintreffen des Rettungswagens war Nahel M. schon tot.

Die Aussagen der Polizisten deckten sich mit den Schilderungen des zweiten, minderjährigen Insassen, der wieder auf freiem Fuß ist. Der Staatsanwalt hat ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Tötung gegen den 38 Jahre alten Polizisten eröffnet, der von seiner Schusswaffe Gebrauch machte. „Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Bedingungen für einen Gebrauch der Schusswaffe nicht erfüllt waren“, sagte Prache. Der Polizist, der für seinen Einsatz während der Gelbwesten-Proteste ausgezeichnet worden war und früher als Soldat in Afghanistan gedient hatte, wurde in Untersuchungshaft genommen.

Nach einer Krisensitzung mit Präsident Emmanuel Macron kündigte Innenminister Gérald Darmanin, 40.000 Polizisten im ganzen Land zu mobilisieren. Die Ausschreitungen hatten sich in der Nacht zu Donnerstag wie ein Flächenbrand ausgebreitet. In den Banlieues von Toulouse, Lyon, Nizza und Roubaix zog eine gewaltbereite Minderheit auf die Straße, um „Nahel zu rächen“. Das Epizentrum der Ausschreitungen aber bildeten die Sozialbauviertel der Trabantenstädte der Banlieue um Paris herum. Ein Trupp vermummter Männer versuchte, in die Haftanstalt Fresnes einzubrechen, in einem anderen Vorort rasten Randalierer mit einem gestohlenen Linienbus über die Straße. Einige Viertel waren beim Ausbruch der Gewalt völlig sich selbst überlassen.

Innenminister Darmanin beklagte die „unerträgliche Gewalt gegen die Symbole der Republik“. Die Gewalt gegen Rathäuser, Schulen und Polizeireviere sei durch nichts zu rechtfertigen, sagte Präsident Macron. Er dankte Polizisten, Feuerwehrleuten und den politisch Verantwortlichen für ihren Einsatz. Der Vorsitzende der Republikaner, Eric Ciotti, verlangte, einen Ausnahmezustand mit nächtlichen Ausgangssperren in bestimmten Vierteln wie auf dem Höhepunkt der Banlieue-Unruhen im Herbst 2005 zu verhängen.

Der linke Wortführer Jean-Luc Mélenchon (LFI), der bei den Präsidentenwahlen vor einem Jahr knapp 22 Prozent der Stimmen erhalten hatte, bezeichnete den Polizisten als „Mörder“. Er verlangte, dass das Gesetz abgeschafft wird, das 2017 unter dem Eindruck eines besonders brutalen Brandanschlags auf zwei Streifenwagen verabschiedet worden war. Es komme einer „Lizenz zum Töten“ für die Polizei gleich, so Mélenchon. 2022 sind bei Polizeikontrollen dreizehn Menschen in Frankreich getötet worden, weil sie sich geweigert hatten, den Befehlen der Polizei Folge zu leisten. Gegen fünf Polizisten laufen deshalb Strafverfahren. Marine Le Pen hielt der Linkspartei LFI vor, zu Gewalt und Unordnung anzustacheln. Die Regierung hingegen verstoße „aus Angst vor den Unruhen“ gegen die Unschuldsvermutung und trage dazu bei, die Ausschreitungen zu befeuern, sagte die Rechtspopulistin.