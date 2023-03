Ein Feuerwehrmann versucht Mülltonnen zu löschen, die von Demonstranten in Paris angezündet wurden. Bild: AFP

Nachdem die Rentenreform beschlossene Sache ist, kommt es in Frankreich an einigen Orten zu Ausschreitungen. In Paris etwa zünden Demonstranten Mülltonnen an. Mehrere Menschen werden festgenommen.