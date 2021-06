Frankenberger fragt : Sind die Träume der Populisten jetzt geplatzt, Madame Goulard?

Seit Beginn der Corona-Pandemie werden Mutmaßungen darüber angestellt, wer wohl die politischen Gewinner dieser epochalen Krise sein werden. In vielen europäischen Ländern, so in Deutschland und im besonders hart getroffenen Italien, sah es lange Zeit so aus, als ob die Bürger mit dem Krisenmanagement ihrer Regierungen zufrieden wären. Das waren sie auch. In Umfragen erklommen die politisch Verantwortlichen ungeahnte Höhen. Radikale auf der Linken und auf der Rechten schienen keine Trittbrettfahrer-Dividende einfahren zu können: Der Unmut blieb begrenzt, und die Pandemie schien radikale Maßnahmen zu verlangen; radikal gemessen an den Maßstäben einer freiheitlichen Ordnung.

Klaus-Dieter Frankenberger Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Das änderte sich allerdings im Laufe der Pandemie. Der Verdruss über die Maßnahmen, die ergriffen wurden, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, also auf die Einschränkung des öffentlichen Lebens, wuchs, und damit wuchs auch der Verdruss über die Regierenden. In vielen Ländern kam es zu Protesten gegen die angeblich willkürliche Beschränkung von Freiheitsrechten. Die Zustimmung zur Politik der Regierungen und der sie tragenden Parteien ging zurück. Das war nicht zuletzt in Frankreich so; es breitete sich eine Stimmung gegen den Präsidenten Macron aus, gegen dessen Führung und Regierungspersonal. Würden am Ende die Radikalen profitieren? Immerhin wurde die hartrechte Nationale Sammlungsbewegung von Marine Le Pen schon auf dem Vormarsch gesehen – Richtung Elysée-Palast. Doch in den Regionalwahlen wurde sie auf den harten Boden der Tatsachen zurückgeholt. Fragen wir nach: Sind die Träume der Populisten jetzt geplatzt, Madame Goulard?

Kein politisches Urteil

Sylvie Goulard, die Vizepräsidentin der Banque de France, lässt sich nicht zu einem politischen Urteil hinreißen, zumal es für eine Prognose noch viel zu früh sei und kein Mensch wisse, wo Frankreich (oder Deutschland) in der Pandemie in einem halben Jahr stehen werde. Aber sie hält eine Entwicklung für bemerkenswert, welche die Richtung weisen könnte: „Die Zahl der Parteien, die aus der Währungsunion und sogar aus der EU austreten wollten, ist heute geringer als vorher. Selbst Parteien, die immer antieuropäisch eingestellt waren, wollen heute den Euro behalten.“ Damit spielt sie natürlich auf Le Pens Sammlungsbewegung (Rassemblement National) an. Mit deren Vorgänger, dem Front National, hatte Le Pen noch bei der letzten Präsidentenwahl dafür geworben, die Währungsunion zu verlassen. Sogar mit einem „Frexit“ hatte sie geliebäugelt. Die Abfuhr, die ihr vor vier Jahren die Wähler verpassten, stimmte Le Pen, die soeben auch bei den Regionalwahlen einen herben Dämpfer erlitten hat, offenkundig nachdenklich. Radikale antieuropäische Forderungen sind passé. Übrigens ist das auch in Italien so. „Parteien, die immer die Politik der Europäischen Zentralbank unter Mario Draghi kritisiert haben, unterstützen heute den Ministerpräsidenten Draghi.“

Mehr zum Thema 1/

Die Notenbankerin Goulard sieht darin ein Zeichen des Vertrauens der Bürger in die Gemeinschaftswährung, trotz deren Problemen. Sie leitet daraus etwas Grundlegendes ab: Die Idee, dass man außerhalb von EU und Währungsunion besser dastehe, zünde nicht mehr. Die Folge: „Kein Mensch, der ernst genommen werden will, kann heute mit einem Programm kommen, das fordert, allein in die Welt zu ziehen.“ Die große Mehrheit der Wähler in Frankreich wie auf dem Kontinent generell hat für derlei nationalistischen Eskapismus à la Brexit offenkundig nichts übrig.