Frankenberger fragt : Sind die Republikaner noch zu retten, Mr. Kimmitt?

Nach dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar konnte man für einen kurzen Augenblick das Gefühl – oder besser: die Hoffnung – haben, die Republikaner würden innehalten und das Joch, unter das Donald Trump sie gezwängt hatte, vielleicht doch abschütteln. Aber so ist es nicht gekommen. Die Lüge von der gestohlenen Wahl, die der ehemalige Präsident und seine Claqueure nicht müde werden, unter die Leute zu bringen, ist für viele zu einem neuen Glaubensbekenntnis geworden. Wer es nicht mit- und nachbetet wie die Abgeordnete Liz Cheney, eine Tochter des früheren Vizepräsidenten Dick Cheney, die „alles unternehmen will, um sicherzustellen“, dass Trump „nie wieder auch nur in die Nähe des Oval Office kommt“, fällt der innerparteilichen Säuberung zum Opfer: Cheney wurde als Mitglied der Fraktionsführung im Repräsentantenhaus abgewählt.

Es gibt noch einige Dissidenten, aber die sind gering an der Zahl. Es bedarf Mut und Prinzipienfestigkeit, im Kampf um die Seele der Partei das Banner des traditionellen Konservativismus hochzuhalten und einem zügellosen, ja üblen Trumpismus in den eigenen Reihen die Stirn zu bieten. Die „große Lüge“ scheint der neue Loyalitätstest geworden zu sein. Auf der anderen Seite ist von Abspaltung und der Gründung einer neuen Partei die Rede.

Mit seiner Wahl zum Kandidaten der Partei 2016 und seiner Wahl zum Präsidenten hatte Trump sich die Republikanische Partei unterworfen, und so ist es bis heute geblieben – trotz zweier Amtsenthebungsverfahren, trotz seiner Rolle am 6. Januar, trotz der Leugnung der Wahlniederlage, trotz seiner Lügen und Wahrheitsverdrehungen. Und die Partei macht mit, weitgehend jedenfalls. Warum? Was ist aus der Grand Old Party geworden? Grund genug, jemanden zu fragen, der der Partei nahesteht und stolz darauf ist, republikanischen Präsidenten gedient zu haben. Sind die Republikaner noch zu retten, Mr. Kimmitt?

„Eine Phase des Übergangs“

Robert „Bob“ Kimmitt, der erste amerikanische Botschafter in Deutschland, der seinen Posten 1991 nach Vollzug der Wiedervereinigung antrat, betrachtet die Sache analytisch-nüchtern: „Die Republikaner erleben eine Phase des Übergangs, des internen Durcheinanders und der Introspektion. Eine solche Phase machen alle Parteien durch, die eine Präsidentenwahl verloren haben.“ Für die Republikaner sei das auch nicht neu: So war es nach 1976, nach 2008 und 2012. Auch die Demokraten hätte solche Zeiten schon erlebt, vor allem nach 1980, 1984 und 1988, als sie verheerende Wahlniederlagen erlitten. Auch sie mussten damals mit inneren Zerwürfnissen fertig werden: „Durcheinander und Richtungskämpfe in der Partei, die die Wahl verliert, sind also nichts Ungewöhnliches in der amerikanischen Politik.“

Und doch möchte man einwenden: Die faktische Kontrolle, welche Donald Trump über die Partei ausübt, ist irritierend bis bestürzend. Kimmitt weist auf einen Umstand hin, der wegen des Macht- und Personalwechsels an der Spitze oft übersehen wird: Die Republikaner verloren im vergangenen November zwar das Weiße Haus und, wenn auch knapp, den Senat. Aber sie verringerten die Mehrheit der Demokraten im Repräsentantenhaus, und in den Bundesstaaten hatten sie das beste Ergebnis seit vielen Jahren. Die Folge: In die Kongresswahl im kommenden Jahr und in die Präsidentenwahl in drei Jahren gehen sie von einer vergleichsweise stärkeren Position aus. Denn sie kontrollieren vielfach den Neuzuschnitt der Wahlkreise. Zudem spielt ihnen die Umverteilung von Wahlkreisen als Ergebnis demographischer Entwicklungen in die Karten.