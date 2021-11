Frankenberger fragt : Müssen wir uns auf einen Polexit einstellen, Janusz Reiter?

Legt es die nationalkonservative Regierung in Warschau darauf an, die EU zu verlassen? Der frühere Botschafter in Deutschland Janusz Reiter warnt davor, dass Polen in der EU isoliert wird.

Nach den Äußerungen, Beschlüssen und vor allem Gerichtsurteilen der jüngsten Vergangenheit zu urteilen, steuern Polen und die Europäische Union auf den ultimativen Zusammenstoß zu. Im Hintergrund lauert die Mutter aller Fragen: Legt es die nationalkonservative Regierung in Warschau darauf an, die EU zu verlassen?

Klaus-Dieter Frankenberger Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Die Beziehungen zwischen Polen und der EU sind jedenfalls so belastet wie noch nie. In Warschau wurde das Justizwesen nach den Wünschen der Regierung umgebaut. Das Verfassungstribunal urteilte neulich, Teile des EU-Vertrags seien mit der Verfassung Polens nicht vereinbar; Beschlüsse des Europäischen Gerichtshofs (EUGH) werden ignoriert. Der Streit wird rhetorisch ziemlich übel zugespitzt. Der EuGH hat seinerseits Rekordstrafen gegen Polen verhängt; die EU-Kommission hält die Auszahlung von Geldern aus dem Corona-Wideraufbaufonds zurück. Europapolitiker sehen den Rechtsstaat und die Gewaltenteilung in Polen in höchster Gefahr. Fragen wir also einen Kenner der polnischen und der europäischen Politik. Müssen wir uns tatsächlich auf einen Austritt Polens aus der EU einstellen, Janusz Reiter? Könnte es zum Äußersten kommen?

Janusz Reiter, der in den neunziger Jahren Botschafter seines Landes in Deutschland war, mit Sitz in Bonn, glaubt nicht, dass es so kommt. Doch fügt er relativierend hinzu: „Wenn man sich die Logik der politischen Entwicklung anschaut, dann kann man es auch nicht ausschließen.“ Ein Polexit drohe nicht unmittelbar, einen schweren Fehler dürfe man allerdings auch nicht machen. Was wäre ein „schwerer Fehler“? Das wäre, so sieht es Reiter, ein harter Konflikt, der Polen in der EU politisch isoliere, dadurch auch einen harten innenpolitischen Konflikt provoziere. Was so viel heißen soll wie: Dann schlüge die Stunde der europafeindlichen Nationalisten; das nationalistische Lage würde verhärten. Das kann aber nicht das Ziel sein. Ziel muss eine Umkehr sein!

Droht die partielle Entwestlichung?

Janusz Reiter ist ein vehementer Verteidiger der Mitgliedschaft und der Mitarbeit Polens in der EU. „Ich wüsste nicht, welche bessere Idee Polen haben könnte als die EU.“ Und er blickt zurück auf den Beitritt und die Motive, welche ihm vor Jahren zugrunde gelegen hatten. Da war natürlich der Zugang zu europäischen Geldern. Aber mehr noch war da der Wunsch, Teil der europäischen Wertegemeinschaft zu werden, weswegen der Streit um die Rechtsstaatlichkeit ans Eingemachte geht. Und dann gab es fundamentale geo- und sicherheitspolitische Überlegungen. In einer Grauzone zwischen West und Ost konnte Polen nicht überleben; auch Deutschland wollte eine Grauzone zwischen sich und Russland verhindern.

Und wenn das schon vor zwanzig Jahren eine maßgebliches Motiv war, so ist es heute angesichts der globalen Machtrivalitäten noch wichtiger geworden: „Die Gründe für die Mitgliedschaft Polens in der EU und in der NATO sind heute noch wichtiger als damals.“ Und Reiter wiederholt es, quasi zum mitschreiben: in der NATO und in der EU! Polen wollte vor zwanzig Jahren Teil des Westens sein. „Aber es konnte nur Teil des Westens sein, wenn es sowohl der NATO als auch der EU angehört.“ Logische Konsequenz eines Austritts aus der EU wäre danach die partielle Entwestlichung!