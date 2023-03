Aktualisiert am

Herr Präsident, ist Frankreich noch re­formierbar?

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris.

Niklas Záboji Wirtschaftskorrespondent in Paris

Ja, das war es jahrelang, wenn auch manchmal begleitet von Demonstrationen auf der Straße und Opposition im Parlament. In den vergangenen zehn bis 15 Jahren hat es Frankreich geschafft, seinen Arbeitsmarkt zu reformieren und seine Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Frankreich ist in der Lage, Fortschritte zu erzielen. Man muss nur wissen, wie man die richtige Methode anwendet. Daran hat es in den vergangenen Wochen ge­fehlt.

Wie sieht diese „richtige Methode“ aus?

Dass man, wenn es um Fragen der Arbeit, Renten und Löhne geht, mit den Sozialpartnern diskutiert, um zu Kompromissen zu gelangen. Das ist das, was Sie in Deutschland tun: eine Vereinbarung aushandeln, bevor Sie vor das Parlament treten. Genau das wurde hier nicht erreicht, obwohl sich die französische Gewerkschaftslandschaft in den vergangenen Jahren verändert hat. Die wichtigste Ge­werkschaft, die heute die Bewegung an­führt, ist die CFDT mit Laurent Berger. Das ist ein Partner, der diesen Willen hat, Kompromisse suchen zu wollen, auch wenn er seine roten Linien hat.