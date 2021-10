Opfer der Franco-Diktatur : Die Toten lassen Spanien nicht zur Ruhe kommen

Aktualisiert am

Tausende Opfer aus der Franco-Zeit sind immer noch in Massengräbern verscharrt. Viele Spanier wollen diese Periode lieber vergessen. Das Gedenken ist schwierig.

Der Mund ist weit aufgerissen. Wie zu einem letzten Schrei. Vorsichtig legt der Pinsel des Archäologen erst die Zähne, dann den Rest des Schädels frei. Auf der Stirn klafft ein Einschussloch. Die dürren Unterschenkelknochen ragen aus schwarzen Stiefeln. Nur widerstrebend gibt die schwere Erde frei, was von den Männern übrig geblieben ist, die dort mehr als 80 Jahre lang keine Ruhe fanden.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid.

Auf den grob behauenen Steinen der Friedhofsmauer in Guadalajara ist heute noch zu sehen, wo 1940 die Kugeln des Erschießungskommandos aufprallten. Tausend Menschen fanden dort und in einem nahe gelegenen Flussbett in nur wenigen Wochen den Tod. Ein Jahr nach dem Ende des Bürgerkriegs zementierte das Franco-Regime mit solchen Terroraktionen seine Macht.