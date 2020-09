Aktualisiert am

Aufarbeitung per Gesetz

Franco-Diktatur : Aufarbeitung per Gesetz

Verwandte bringen am 24. Oktober 2019 die Überreste des spanischen Ex-Diktators Francisco Franco aus dessen pompöser Ruhestätte in eine Familiengruft. Bild: dpa

Die Umbettung des Leichnams des Diktators Francisco Franco im vergangenen Oktober sollte nur ein erster Schritt sein. Ein knappes Jahr später unternimmt die spanische Linkskoalition einen neuen Anlauf bei der Aufarbeitung von Bürgerkrieg und Diktatur.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. F.A.Z.

Das Kabinett billigte am Mittwoch den Entwurf eines „Gesetzes der demokratischen Erinnerung“. Es geht deutlich weiter als das Gesetz aus dem Jahr 2007, das besonders Angehörige von Opfern als unzureichend kritisiert hatten. Zum ersten Mal will die Regierung auch Menschenrechtsverbrechen aus der Zeit des Bürgerkriegs und der Franco-Diktatur juristisch aufarbeiten. Dafür soll eine Sonderstaatsanwaltschaft beim Obersten Gerichtshof in Madrid entstehen.

Urteile sollen für nichtig erklärt werden

Bisher waren solche Ermittlungen wegen der Amnestiegesetze aus dem Jahr 1977 nicht möglich. Zugleich sieht der Entwurf vor, Urteile der Franco-Justiz gegen Regimegegner für nichtig zu erklären. Nach Schnellverfahren waren etwa der einstige katalanische Regierungschef Lluís Companys und der Dichter Miguel Hernández hingerichtet worden.

Mehr zum Thema 1/

Künftig soll in Spanien die „Verherrlichung“ der Franco-Diktatur unter Strafe stehen. Es drohen Geldstrafen von bis zu 150.000 Euro. Zudem sollen Organisationen wie die Francisco-Franco-Stiftung verboten werden. Deren Vorsitzender Juan Chicharro nannte das geplante Gesetz „totalitär“, da es die Geschichte „verzerre“. Es gehe dabei nicht um die Zukunft der Stiftung, sondern „um die Verteidigung der Freiheit“. Notfalls werde man den Sitz der Stiftung ins Ausland verlegen.

Der Staat wird sich um die Exhumierung der Opfer kümmern

Anders als im Gesetz aus dem Jahr 2007 vorgesehen, will sich der spanische Staat selbst um die Exhumierung der Opfer des Franco-Regimes kümmern, deren Überreste bis heute in anonymen Massengräbern liegen. Um sie identifizieren zu können, soll eine DNA-Datenbank eingerichtet werden. Bisher hatte man diese Arbeit privaten Organisationen überlassen, die kaum finanzielle Unterstützung erhielten. Noch für das laufende Jahr stellt die Regierung 750.000 Euro zur Verfügung. Damit soll begonnen werden, in den nächsten vier Jahren etwa 25.000 Leichname zu exhumieren.

Das monumentale „Valle de los Caídos“, in dessen Basilika Franco bis zum vergangenen Herbst begraben lag, soll in einen „zivilen Friedhof“ mit einem „Nationalen Gedächtnis- und Dokumentationszentrum“ über die Franco-Diktatur verwandelt werden. Das bedeutet, dass am Ende für das dortige Benediktiner-Kloster kein Platz mehr sein wird.

Die konservative Volkspartei (PP) wirft der Regierung vor, sie wolle mit ihrem Vergangenheitsgesetz nur vom Scheitern ihrer Corona-Politik ablenken. Bei der endgültigen Verabschiedung des Gesetzes, mit der erst zu Beginn des nächsten Jahres gerechnet wird, ist die Linkskoalition nicht auf die PP angewiesen. Katalanische Separatisten und baskische Nationalisten sowie weitere kleinere Parteien haben schon Unterstützung signalisiert.