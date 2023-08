Schon kurz nach dem Tod des Priesters gab es Zweifel an der Version eines natürlichen Todes. Heute ist man sich in Warschau sicher: Agenten haben den polnischen Regimegegner Franciszek Blachnicki 1987 vergiftet.

Am 27. Februar 1987, einem Freitag, erschütterte ein Todesfall die kleine Gemeinde Carlsberg in der Pfalz. Der idyllisch gelegene Ort befindet sich in hügeliger Landschaft östlich von Kaiserslautern. An diesem Tag kam hier der katholische Priester Franciszek (Franziskus) Blachnicki ums Leben.

Er hatte am Rande von Carlsberg ein christliches Zentrum aufgebaut, eine Stätte für Begegnung und Evangelisation. Das „Marianum“ ist bis heute in Betrieb. Hier gibt es Seminare und Gottesdienste – mal wird in der Küche Gulasch gekocht. Auf der Wiese vor dem Hauptgebäude sind einige Männer gerade dabei, ein Veranstaltungszelt aufzubauen.