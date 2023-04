Als einer der Anwälte des Wahlmaschinen-Unternehmens Dominion am Dienstagnachmittag vor die Presse trat, zitierte er einen Satz von vor zwei Jahren. „Die Wahrheit ist entscheidend. Lügen haben Konsequenzen“, sagte Justin Nelson vor dem Gericht in Wilmington im Bundesstaat Delaware. Genau so hatte es auch in Punkt sieben der Verleumdungsklage geheißen, die das Unternehmen im März 2021 gegen den Sender Fox News eingereicht hatte. Nur dass der Anwalt nun plötzlich von einer „historischen Einigung“ berichten konnte: Fox News werde im Fall der absichtlich falschen Berichterstattung über angebliche Manipulation der Wahlmaschinen zugunsten Joe Bidens 787,5 Millionen Dollar Dominion Voting Systems zahlen.

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge

Wenige Stunden zuvor erst waren die Geschworenen für den Prozess ausgewählt worden – die Eröffnungsplädoyers sollten schon laufen, als die außergerichtliche Einigung bekannt wurde. Sie sei nur Minuten vor der Bekanntgabe unterschrieben worden, sagte Nelson. Es ist der teuerste bekannte Vergleich, an dem je ein amerikanisches Medienunternehmen beteiligt war.