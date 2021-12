Foltervorwürfe gegen Al-Raisi : Beugt sich Interpol den Diktaturen?

Über die internationale Polizeiorganisation Interpol mit Sitz in Lyon hat schon Agatha Christie in ihren Kriminal­romanen geschrieben. Zuletzt stand In­ter­pol in den Schlagzeilen, weil der Präsident, der chinesische Apparatschik Meng Hongwei, bei einer Reise in seinem Heimatland festgenommen wurde. Er bat vor­geblich um seinen Rücktritt und wurde im Schnellverfahren verurteilt und in­haftiert, während seine Ehefrau in Frankreich politisches Asyl beantragte.

Jetzt hat mit Generalmajor Ahmed Naser Al-Raisi aus den Vereinigten Arabischen Emiraten sein Nachfolger seinen Dienst bei Interpol angetreten. Menschenrechtsgruppen halten dem neuen Interpol-Präsidenten vor, in seiner Heimat als Generalinspektor des Innenministeriums an­ge­ordnet zu haben, dass politische Gegner verfolgt, willkürlich inhaftiert oder gefoltert werden. Mehrere zivilrechtliche Klagen werden geprüft. Die Bundesregierung hat nach der Wahl daran erinnert, dass Al-Raisi wie alle Interpol-Mitglieder verpflichtet sei, den Grundsatz der Neu­tralität und des rechtsstaatlichen Handelns zu respektieren.