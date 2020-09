Kaing Guek Eav, alias „Duch“ : Folterchef der Roten Khmer gestorben

War seine Reue echt? Kaing Guek Eav 2012 vor den „Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia“ Bild: AFP

Der Mann zeigte sich reumütig und sprach offen über seine Verbrechen, berichtete einst Nic Dunlop, ein britischer Fotograf. Dunlop hatte den unter seinem Kampfnamen „Duch“ bekannten ehemaligen Leiter des Rote-Khmer-Gefängnisses Tuol Sleng im Jahr 1999 zufällig im Grenzgebiet zu Thailand gefunden, in dem die Kommunisten auch nach ihrem Sturz im Jahr 1979 für lange Zeit weiter Gebiete kontrolliert hatten.

Der Brite trug stets ein Foto des ehemaligen Gefängnischefs bei sich. Es war sein langgehegter Wunsch, den für seine brutalen Methoden berüchtigten Folterchef der Roten Khmer zu stellen. „Ich hatte zehn Jahre damit verbracht, ein ‚Monster‘ zu verfolgen. Stattdessen fand ich einen schrumpeligen alten Mann, der sich reuig zeigte und Menschlichkeit demonstrierte”, schrieb Dunlop im Jahr 2010 im „Guardian“.

Er stellte sich den Behörden

Doch ob die Reue des Mannes echt war, lässt sich nur schwer sagen. Duch war in der Zeit davor zum Christentum übergetreten. Nur wenige Tage nachdem Dunlop auf ihn gestoßen war, stellte sich der Kambodschaner, der eigentlich Kaing Guek Eav hieß, den Behörden. Erst ein Jahrzehnt später kam er vor Gericht. Er war der erste Funktionär aus dem Regime des „Demokratischen Kampuchea“, der durch das von den Vereinten Nationen gestützte Rote-Khmer-Tribunal in Phnom Penh verurteilt wurde.

In der Hauptstadt Kambodschas ist er nach Angaben eines Tribunalssprechers am Mittwoch im Alter von 77 Jahren im Krankenhaus gestorben. Details über die Todesursache nannte der Sprecher nicht.

Duch war vor etwa zehn Jahren für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu 30 Jahren Haft verurteilt worden. Die aufgrund früherer Inhaftierungen auf 19 Jahre reduzierte Strafe wurde später auf lebenslang revidiert. Der Angeklagte hatte sich im Verlauf der Verhandlung stets als Instrument der Rote-Khmer-Führung dargestellt, als kleines Rad im Getriebe der kommunistischen Schreckensherrschaft, der bis zu 1,7 Millionen Menschen zum Opfer gefallen sein sollen.

Er habe gehorchen müssen, sonst wäre er selbst getötet worden, versuchte er sich herauszureden. Gleichzeitig zeigte er sich vor Gericht manchmal anbiedernd und bisweilen sogar arrogant.

Sohn chinesischer Einwanderer

Klar ist, dass Kaing Guek Eav seine Aufgabe mit großer Beflissenheit erfüllt hatte. Ohne zu zögern schickte er ganze Kinderscharen in den Tod. Bei der Suche nach neuen Verhörmethoden zeigte er sich erfinderisch.

Geboren wurde er am 17. November 1942 als Kind chinesischer Einwanderer in der Provinz Kampong Thom. Er war ein talentierter Schüler und später in Phnom Penh als Mathematiklehrer tätig. Schon im Jahr 1967 schloss er sich den von Mao Tse-tung beeinflussten kambodschanischen Kommunisten an, die damals noch als Guerillas im Dschungel kämpften. Mit der Machtübernahme im Jahr 1975 führten die Roten Khmer einen sogenannten Steinzeitkommunismus ein, in dem Geld, Privatbesitz und Bildungssystem abgeschafft und das ehemalige Königreich zu einer sozialistischen Agrargesellschaft umfunktioniert wurde.

Das Gericht machte Duch später für die Folter und Ermordung von rund 14.000 Menschen verantwortlich. Der schmächtige Kambodschaner hatte auch die gefürchtete Geheimpolizei der Roten Khmer angeführt. Er siedelte im Jahr 1976 das Gefängnis in die ehemalige Schule Tuol Sleng um.

Häftlinge wurden auf bestialische Weise gequält

In dem von da an unter dem Kürzel „S21“ laufenden Geheimgefängnis konnten bis zu 1500 Häftlinge untergebracht werden. Die als Klassenfeinde, Verräter oder Spione gebrandmarkten Gefangenen wurden auf bestialische Weise gequält und zu teilweise geradezu absurden Geständnissen gezwungen. Nicht einmal ein Dutzend Häftlinge hat am Ende überlebt. Viele wurden auch auf den „Killing Fields“ vor den Toren der Stadt ermordet. Sie wurden mit Schaufeln erschlagen oder ihnen wurden die Kehlen durchschnitten, um Munition zu sparen.

Von den Vorgängen zeugen bis heute die Folterzimmer, Kammern und Zellen, die in dem zum Mahnmal umfunktionierten Gefängnis vor allem von Touristen besucht werden. Die Verurteilung des Folterchefs war für die Vergangenheitsbewältigung in Kambodscha ein Meilenstein. Aber in den folgenden Jahren zeigte sich, dass die Nachfolgeregierung des autoritären Ministerpräsidenten Hun Sen, der vor seiner Flucht nach Vietnam selbst Kommandeur einer Rote-Khmer-Einheit gewesen war, kein Interesse an einer vollständigen Aufarbeitung hatte.

Insgesamt haben die „Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia“ (ECCC) noch zwei weitere ehemalige Funktionäre der Roten Khmer verurteilt, den ehemaligen Chefideologen Nuon Chea und den früheren Staatspräsidenten Khieu Samphan. Sie wurden aber nicht nur der gleichen Verbrechen wie Duch beschuldigt, sondern auch des Völkermords.