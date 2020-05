Führung in der Defensive : Ein „globaler Angriff“ auf die Türkei

Die Rhetorik ist ähnlich. Zunächst hat der amerikanische Präsident Donald Trump Covid-19 als den schlimmsten Angriff auf die Vereinigten Staaten bezeichnet. Dahinter will die türkische Regierungspartei AKP nicht zurückstecken. Denn ihr stellvertretender Vorsitzender Numan Kurtulmus sieht die Türkei einem „globalen Angriff“ ausgesetzt. Damit reagiert der Vertreter des Vorsitzenden Tayyip Erdogan auf die anhaltende Abwertung der Türkischen Lira. Den Bürgern der Türkei versprach Kurtulmus jedoch, sie würden geschützt.

Dazu hatte die Bankenaufsicht am Donnerstag bereits drei internationalen Banken das Recht entzogen, die türkische Währung zu handeln. Was wiederum den britischen Finanzmarktanalysten Timothy Ash zu der Bemerkung veranlasst hat, das sei eine „Kriegserklärung an ausländische Banken“.

Die Türkei zieht sich in eine Wagenburg zurück. Immer mehr, auch das ist eine Parallele zum amerikanischen Präsidenten, setzt sich dabei das Narrativ durch, dass die Türkei in der Pandemie Opfer von externen Akteuren werde, gegen die sich die Führung in Ankara jedoch erfolgreich zur Wehr setze.

Erdogan verliert in der Krise an Popularität

Davon profitiert zwar die Regierung in Ankara, nicht aber Erdogan selbst. Ende April hatte das Meinungsforschungsinstitut Metropoll ermittelt, dass Gesundheitsminister Fahrettin Koca der populärste Politiker des Landes ist. In einer Skala von 10 Punkten lag er mit 8,8 Punkten auf dem ersten Platz, gefolgt von dem Wissenschaftsrat des Ministeriums mit 8,6 Punkten und mit 8,2 Punkten dem Bürgermeister von Ankara, Mansur Yavas, der der oppositionellen CHP angehört. Erdogan landet mit 6,65 Punkten auf dem vierten Platz. Dann folgen Innenminister Süleyman Soylu und der Istanbuler Oberbürgermeister Ekrem Imamoglu von der CHP.

Nach einem vorübergehenden Anstieg fällt die Zustimmung zu Erdogans Amtsführung wieder. Im März war sie gegenüber dem Vormonat von 42 Prozent auf 56 Prozent gestiegen. Im April ging sie aber wieder auf 52 Prozent zurück, so Metropoll. Würde am Sonntag gewählt, bekäme seine AKP auch in einer Koalition mit der nationalistischen MHP im Parlament keine Mehrheit mehr. Mehrere Meinungsforschungsinstitute sehen beide Parteien zusammen nur noch bei 43 bis 46 Prozent.

Erdogan greift deshalb zu dem Mittel, das er beherrscht und das in der Vergangenheit verlässlich gut funktioniert hat: Er polarisiert. Am Dienstag hatte er die jüngsten Beschlüsse seiner Regierung zur Lockerung der Einschränkungen den Bürgern nicht auf einer Pressekonferenz mitgeteilt, sondern in einer Rede vor der Parlamentsfraktion der AKP, die das türkische Fernsehen direkt übertragen hat. Dabei beschimpfte er die CHP, die größte Oppositionspartei, als „Faschisten“, die den Türken aus der Zeit, in der sie alleine regiert hatte – das war bis 1950 – doch in keiner guten Erinnerung sei.

Um allein sich als erfolgreichen und durchsetzungsfähigen Krisenmanager zu inszenieren, lässt er es nicht zu, dass andere Institutionen als die, die ihm direkt unterstehen, Initiativen ergreifen. So ließ er Spendenkampagnen zur Unterstützung betroffener Bürger, die die von der CHP geführten Stadtverwaltungen in Istanbul und Ankara begonnen hatten, verbieten, und er ließ gegen die jeweiligen Oberbürgermeister Anzeigen erstatten. Erdogan beharrte darauf, dass allein seine Regierung in Ankara zu solchen Spendenaufrufen befugt sei. Dem Spendenaufruf der Regierung in Ankara hätten sich jedoch 71 Prozent der Befragten verweigert, ermittelte das Meinungsforschungsinstitut.

Erdogan kritisierte zudem, dass die Stadt Adana, die ebenfalls von der CHP geführt wird, ein Feldlazarett für Covid-19-Patienten aufgestellt hat. Der Stadtverwaltung von Mersin wurde untersagt, an Arme kostenlos Brot zu verteilen, und in Izmir wurden Ermittlungen gegen einen Arzt eingeleitet, der der CHP-Stadtverwaltung dafür gedankt hatte, dass sie den Ärzten und dem Pflegepersonal in den Krankenhäusern Schutzausrüstungen zur Verfügung gestellt habe. Keine Handhabe hat die Regierung jedoch gegen die anonymen und reichen Wohltäter, die die Außenstände darbender Konsumenten in den Einzelhandelsgeschäften begleichen.

Die Regierung wird für ihr zögerliches Handeln kritisiert

Der innenpolitische Streit verstellt den Blick darauf, dass das türkische Gesundheitssystem bei der Behandlung von Covid-19-Patienten erfolgreicher war als viele Länder Europas. In der Türkei sind seit 2002 in der Ära der AKP-Regierungen viele moderne Krankenhäuser gebaut worden. 133.721 bestätigten Infektionen stehen, Stand Freitagnachmittag, 3641 Todesopfer gegenüber. Jedoch ist auch in der Türkei eine Debatte über eine mögliche Dunkelziffer entbrannt.

In der Kritik steht die Regierung für ihren anfänglich erratischen Kurs. Spät, in den Augen der Kritiker zu spät, hat sie mit Covid-19-Tests begonnen und unter Rücksicht auf die Wirtschaft auch zu spät einen gestaffelten Lockdown verhängt. Dadurch habe sich das Virus stärker verbreiten können als es bei frühzeitigen Maßnahmen der Fall gewesen wäre.