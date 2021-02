Die Folgen des Brexits : Warum die Zollkontrollen zu Spannungen führen

Aktualisiert am

Gefahren für die Kontrolleure? Polizisten am Zugang zum Hafen Larne Bild: Getty

Die Lage in Nordirland wird zu einem immer größeren Problem zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich. Die Unionisten in Belfast wollen die Regeln für die Zeit nach dem Brexit kippen. Und die EU-Kommission hat selbst Öl ins Feuer gegossen, als sie vor zwei Wochen damit drohte, eine harte Grenze für Impfstoffe zu errichten. Die Spannungen sind so groß geworden, dass die EU und auch die nordirische Regionalregierung vor zehn Tagen Zollpersonal aus den Häfen von Belfast und Larne abgezogen haben, weil sich die Beamten bedroht fühlten.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. F.A.Z. Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London. F.A.Z.



Am Donnerstagabend versuchten der britische Kabinettsbürominister Michael Gove und der Vizepräsident der Kommission Maros Sefcovic, die Wogen zu glätten. Mehrere Stunden lang berieten sie in London. Von einer „freimütigen, aber konstruktiven Diskussion“ war anschließend die Rede. Man wolle eine harte Grenze auf der irischen Insel vermeiden, bekannten beide, und nach „tragfähigen Lösungen“ suchen. Spätestens am 24. Februar soll der Gemeinsame Ausschuss tagen, der allein Beschlüsse fassen kann. Gove und Sefcovic, der zum Monatsbeginn alle Zuständigkeiten für Brexit-Themen von Michel Barnier übernommen hat, sind die Ko-Vorsitzenden dieses im Austrittsabkommen vorgesehenen Gremiums.