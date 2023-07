Aktualisiert am

Die Serie „Yellowstone“ rund um eine Familienranch machte den Bundesstaat zum Sehnsuchtsort. In der Pandemie kauften Auswärtige Land und Häuser. Die Einheimischen trauern der Einsamkeit nach.

Zäune reparieren und nach den Rindern schauen. Könn­te Abby Majerus davon leben, sie würde nichts anderes machen. Wenn sie mit dem Pickup über die Weiden schaukelt, ihren Hund Easy hinten drin, wenn sie alle Gatter öffnet und schließlich bei den schweren, schwarzen Tieren steht, dann empfindet sie Stolz. Früher hätte sie jeden ausgelacht, der ihr das gesagt hätte.

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington.

Klar, sie ist auf einer Ranch aufgewachsen, als Kind mit ihrem Vater rausgefahren, um die Rinder zu füttern, eine Kreuzung aus Angus und den braun-weiß gescheckten Simmental. Aber sie war sich sicher, ihr Leben würde anders aussehen. Jetzt ist Abby Majerus 38 Jahre alt, hat einen Abschluss in Kriminologie und ist Rancherin und Farmerin in dritter Generation. „Ich würde es für nichts in der Welt tauschen“, sagt sie.