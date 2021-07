Folgen der Pandemie : Covid verschärft die Armut in Spanien

Für viele Spanier hängt jetzt alles vom Sommer ab. Kehren die ausländischen Touristen zurück, gibt es wieder Arbeit. Doch schneller als die Zahl der Urlauber wächst die der Neuinfektionen: Am Wochenende lag sie bei mehr als 300 Fällen pro 100.000 Einwohner. Nur wenn sich die vom Tourismus stark abhängige Wirtschaft schnell wieder erholt, kann auch die Armut sinken, die sich mit der Pandemie stark ausgebreitet hat.

Besonders drastisch zeigte sich das auf Mallorca und seinen Nachbarinseln. Mehr als ein Viertel der Menschen lebt dort nach Berechnungen der Universität der Balearen in Armut. Bevor die Saison begann, waren dort die Schlangen vor den Lebensmittelausgaben der Tafeln immer länger geworden.

In ganz Spanien ließ die Pandemie die Armut ein Ausmaß annehmen, wie zuletzt während der großen Wirtschafts- und Finanzkrise vor gut einem Jahrzehnt. Sieben Prozent aller Spanier waren im Jahr 2020 in einer Situation „schwerer materieller Entbehrung“, wie das Nationale Statistikamt jetzt mitteilte – insgesamt sind das 3,3 Millionen Menschen. Im Jahr vor der Pandemie waren es noch 4,7 Prozent. Auch die Zahl der Spanier, die Schwierigkeiten haben, über die Runden zu kommen, unvorhergesehene Ausgaben zu tätigen oder mindestens eine Woche im Jahr in den Urlaub zu fahren, ist laut der jährlichen „Erhebung der Lebensbedingungen“ gestiegen. Der Anteil der von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Bevölkerung stieg im ersten Corona-Jahr auf mehr als 26 Prozent.

Staatliche Ausgaben für Familien und Kinder sind niedrig

Zehn Prozent der Bevölkerung hatten im vergangenen Jahr demnach große Schwierigkeiten, mit dem verfügbaren Geld bis zum Monatsende zu kommen. Fast elf Prozent konnten es sich nicht leisten, ihre Wohnung der Jahreszeit entsprechend zu heizen oder zu kühlen. Mehr als 13 Prozent waren nicht in der Lage, ihre Miete rechtzeitig zu zahlen. Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie bekommen viele Kinder zu spüren.

„Monatelang habe ich gefürchtet, dass meine Tochter den Kühlschrank öffnet und er leer ist“, zitierte am Wochenende die Zeitung El País eine alleinerziehende Mutter, die im vergangenen Jahr schwer erkrankt war und ihre Arbeit verloren hatte. Gut 14 Prozent aller unter 18 Jahre alten Spanier – insgesamt mehr als 740.000 – fallen nach Angaben des spanischen Ablegers der Hilfsorganisation Save the Children in die Armutskategorie. Sie leben zum Beispiel in Familien, die nicht genug Geld haben, um regelmäßig Fleisch oder Fisch zu essen.

Save the Children kritisiert, dass die staatlichen Ausgaben für Familien und Kinder in Spanien im Vergleich zu anderen EU-Ländern niedrig und wenig effektiv seien. Dabei habe auch das neue garantierte Mindesteinkommen auf nationaler Ebene nur wenig Linderung geschaffen. Die Auszahlung sei zu langsam und zu bürokratisch, während Corona die Zahl der Bedürftigen noch erhöht habe, kritisiert nicht nur die Kinderhilfsorganisation. Nach den letzten verfügbaren offiziellen Zahlen vom Mai erreichten die Hilfen weniger als ein Drittel der Haushalte, für die sie gedacht sind. Das waren nur gut 260.000 der angestrebten 850.000 Familien.

Angesichts der Corona-Pandemie hatte die seit Anfang 2019 regierende Linkskoalition ihr Wahlkampfversprechen vorgezogen, ohne sich dabei offenbar ausreichend um die Umsetzung zu kümmern. Während anderswo in der EU längst eine nationale Sozialhilfe eingeführt worden war, hatten bis dahin nur einige spanische Regionalregierungen Bedürftige unterstützt.

In Spanien waren schon vor Corona die soziale Ungleichheit und das Armutsrisiko höher als in anderen EU-Staaten. Ein wichtiger Grund dafür sind die überdurchschnittlich vielen prekären und zeitlich oft stark befristeten Stellen, vor allem im Hotel- und Gaststättengewerbe. Dann verschärfte Covid die Kluft zwischen Armen und Reichen noch weiter. Auch die jüngsten Zahlen zeigen, dass die Angehörigen der Mittelschicht die schlimmsten Folgen durch ihre eigenen Ersparnisse und das Kurzarbeitergeld abfedern konnten.

Die von der Pandemie verursachte schwere Wirtschaftskrise hat dazu beigetragen, dass immer mehr Spanier pessimistisch in die Zukunft sehen. Laut einer vor wenigen Tagen veröffentlichten Umfrage das staatlichen Meinungsforschungsinstituts CIS sind fast drei Viertel der Befragten der Ansicht, dass junge Menschen später schlechter leben werden als ihre Eltern. Eine im Frühjahr erstellte Studie zeigte, dass mehr als 80 Prozent dieser Altersgruppe bereit wären, ins Ausland zu gehen, wenn sie dort einen Arbeitsplatz finden.