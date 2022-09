Flutkatastrophe : Pakistan steht am Abgrund

Mit der Flut stürzt Pakistan tiefer in die Krise, in einigen Landesteilen herrscht schon Hunger. Der Atomwaffenstaat droht auch politisch im Chaos zu versinken.

Pakistan kann sich kaum noch über Wasser halten. Ein Drittel des Landes ist überflutet. Hunderttausende sind obdachlos. Der Staat mit seinen 220 Millionen Einwohnern, seit Ende der Neunzigerjahre im Besitz von Atomwaffen, ist vom Ausmaß der Katastrophe überfordert. Doch die Jahrhundertflut ist auch nur eine von mehreren Krisen. Wirtschaftlich gehört Pakistan zu den südasiatischen Ländern, die wegen hoher Auslandsschulden, sinkender Devisenreserven und galoppierender Inflation am Abgrund stehen. Den Staatsbankrott, den Sri Lanka erklären musste, konnte Pakistan nur wegen einer Finanzspritze des Internationalen Währungsfonds abwenden.

In Sri Lankas Hauptstadt Colombo hat die Lage zu einem Volksaufstand und der Vertreibung eines Präsidenten geführt. Schon vor der Flut nahmen in Pakistan die Befürchtungen zu, das Land könnte zu einem zweiten Afghanistan werden. In den 75 Jahren seit seiner Gründung stand das „Land der Reinen“ schon häufiger an der Schwelle zum gescheiterten Staat. Vor der Flutkatastrophe lebte ein Drittel der Bevölkerung unter der Armutsgrenze. Die Corona-Pandemie hat Spuren hinterlassen, auch der Krieg in Europa wirkt sich auf das Land aus. Pakistan hat einen großen Teil seiner Weizenimporte aus der Ukraine bekommen. Die Nahrungsmittelpreise explodieren. Die Ernte ist zerstört, und es ist fraglich, ob die Bauern mit der demnächst anstehenden Aussaat des Weizens beginnen können.

Instabilität ist Kennzeichen des Systems

Die Hungerkrise hat in einigen Landesteilen schon begonnen. Auch politisch droht das Land im Chaos zu versinken. Dabei gehört Instabilität in Pakistan schon länger zu den Kennzeichen des Systems. Kein gewählter Ministerpräsident hat seine gesamte Amtsperiode durchregiert. Viermal wurde das Land von einer Militärdiktatur beherrscht, zuletzt von 1999 bis 2008 von Pervez Musharraf. In den weltweiten Korruptions-, Pressefreiheits- und Demokratieranglisten von Menschenrechtsorganisationen belegt es einen der hinteren Plätze.

Das Militär ist die Macht im Hintergrund, die alle Institutionen der Gesellschaft und der Politik durchdrungen und einen Parallelstaat errichtet hat. „Andere Länder besitzen eine Armee, aber in Pakistan besitzt eine Armee ein Land“, heißt es in Anlehnung an ein Zitat, das ursprünglich auf das frühere Preußen gemünzt war. Kaum verheimlichen lassen sich die Verbindungen des Militärgeheimdiensts zu islamistischen Terroristen, darunter jahrelang zu den nun wieder in Afghanistan herrschenden Taliban.

Das Spannungsverhältnis zwischen Militär und Zivilregierung sowie der Einfluss der Islamisten gehören zu den Faktoren, die Pakistan in seiner Entwicklung lange gehemmt haben. Aber auch die politische Führung hat in den vergangenen Jahren Fehler gemacht. Mit großen Versprechungen war im Jahr 2018 Imran Khan zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Der frühere Kapitän des nationalen Kricketteams hat die Erwartungen nicht erfüllt. Er konnte das Land nicht durch wirtschaftlich schwieriges Fahrwasser lenken. Die einstige „Marionette“ der Generäle hat sich mit dem Militär überworfen. Die Nationalversammlung sprach ihm im Frühjahr das Misstrauen aus.

Khan beitreibt politische Polarisierung

In dem Machtkampf geht es auch um die Nachfolge des Armeechefs, dessen Amtszeit im November ausläuft. Als erfahrener Populist beschuldigt Khan aber lieber „ausländische Mächte“, seinen Sturz inszeniert zu haben. Antiamerikanische Rhetorik hat in Pakistan Tradition, die Großmächte ringen in dem Gebiet seit Langem um Einfluss.

Pakistan liegt an einem geopolitischen Hotspot, neben dem ebenfalls atomar bewaffneten Erzfeind Indien und dem Taliban-Staat in Afghanistan. Khan suchte die Nähe zu China und Russland. Einprägsam waren die Bilder, die ihn am ersten Tag des russischen Angriffs auf die Ukraine neben Wladimir Putin im Kreml zeigten. Er spielt mit dem Feuer, wenn er die Krise nun für politische Polarisierung missbraucht.

Die neue Führung kritisiert Russland dagegen und arbeitet an einem besseren Verhältnis zu Washington. Ministerpräsident Shehbaz Sharif bemüht sich darum, dem Eindruck eines Kontrollverlusts entgegenzutreten. Viele sehen in seiner Regierung das kleinere Übel. Aber die grundsätzliche Kritik ist berechtigt, dass die Regierung mit ihren Führungskräften, die aus bekannten Politiker-Dynastien stammen, genau das repräsentiere, was in Pakistan seit Jahren falsch läuft.

Die Regierung trägt wie ihre Vorgänger eine Mitschuld daran, dass Pakistan nicht besser auf die Flut vorbereitet war. Viele Missstände sind seit einer Flutkatastrophe im Jahr 2010 bekannt. Die Unfähigkeit, aus der Krise die richtigen Lehren zu ziehen, könnte sich als ebenso verheerend erweisen wie die Flut selbst.