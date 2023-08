Gedenken am Hauptquartier der Wagner-Miliz in Sankt Petersburg und ein ratlos wirkender Söldner: Russland am Morgen nach dem Tod Prigoschins.

Gedenken an Prigoschin: Ein Mann legt Blumen neben dem ehemaligen „PMC-Wagner-Zentrum“ in Sankt Petersburg ab. Bild: dpa

Dass Jewgenij Prigoschin, der Anführer der russischen Wagner-Miliz, tot ist, wird seit Mittwochabend als Tatsache gewertet. Dabei ergibt sich der offizielle Charakter der Todesnachricht bisher erst aus einer Gesamtschau von Meldungen: Nach Angaben der Flugaufsichtsbehörde Rosawiazija, die in diesem Fall ungewöhnlich schnell mit Mitteilungen hervortrat, war Prigoschin an Bord des Embraer-Legacy-Privatflugzeugs, das im Gebiet Twer nordwestlich von Moskau abstürzte.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS. Folgen Ich folge

Laut einer anderen Stelle, dem Katastrophenschutz, kamen alle zehn Personen an Bord ums Leben. Noch am Abend wurde gemeldet, alle zehn Leichname seien geborgen worden, die Suchaktion sei abgeschlossen. Jetzt soll eine offizielle Identifizierung der Leichname erfolgen. Prigoschins Gefolgsleute warteten nicht darauf. Am „Wagner-Zentrum“, dem Hauptquartier der Miliz in Sankt Petersburg, leuchteten ausweislich von Bildern in Telegram-Kanälen einige Fenster in Form eines Kreuzes in die Nacht.

Kommandeur mit Vorliebe für das Dritte Reich

Zudem entstand dort ein Gedenkort, mit Rosen, Nelken, Kerzen sowie Stoffen mit den Wagner-Logos, gekreuzten Schwertern und dem Totenkopf. Zwei maskierte Männer traten dort auf, offenkundig spontan. „Ich weiß nicht, wie ich in Worte fassen soll, dass wir den Kommandeur verloren haben“, sagte einer von ihnen mit Wagner-Logo auf der Brust und korrigierte sich gleich, „zwei unserer Kommandeure.“

Denn neben Prigoschin kam – laut der Gesamtschau der Mitteilungen von Rosawiazija und Katastrophenschutz – Dmitrij Utkin ums Leben. Jener Kommandeur der Wagner-Miliz, dessen eigener Kampfname ihr einst den Namen gab. Abgeleitet wurde er vom deutschen Komponisten Richard Wagner. Utkin hatte nach zahlreichen Berichten eine Vorliebe für das Dritte Reich und dessen Attribute.

Einst soll der hünenhafte Mann in einer im westrussischen Pskow stationierten Brigade des Militärgeheimdiensts GRU gedient haben. Nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst kämpfte er in Syrien auf Seiten des Gewaltherrschers Baschar al-Assad, später in der Ukraine. Utkins Gruppe ist mit der Tötung mehrerer Anführer der prorussischen Separatisten in Verbindung gebracht worden.

Im Dezember 2016 wurde der Kommandeur der da schon nach ihm benannten Miliz bei einem Empfang im Kreml gesehen, was Präsident Wladimir Putins Sprecher seinerzeit bestätigte. Laut unbestätigten Berichten führte Utkin am Tag von Prigoschins Aufstand vor exakt zwei Monaten die Kolonne von Wagner-Kämpfern dem Weg nach Moskau an, die erst abdrehte, nachdem angeblich ein Arrangement mit dem Kreml gefunden war, das die Miliz nach Belarus bringen sollte.

„Wir handeln weiter nach unserer Satzung“

Dort, wohl in einem Feldlager rund hundert Kilometer südöstlich der Hauptstadt Minsk, traten Prigoschin und Utkin im Juli vor einer unklaren Anzahl von Milizionären auf. „Das ist nicht das Ende, das ist nur der Anfang der größten Arbeit der Welt, die sehr bald durchgeführt wird“, sagte Utkin bei dieser Gelegenheit. „Und welcome to hell.“

Das Kokettieren mit dem Tod und insbesondere der Hölle war ein Dauerthema bei Wagner. Es galt, furchtlos zu wirken. „Sogar in der Hölle wird er der Beste sein! Ruhm für Russland!“ steht denn auch unter den Gedenkposts für Prigoschin und für Utkin im Telegram-Kanal „Grey Zone“, der Wagner zugerechnet wird. Der maskierte Mann am Gedenkort in Petersburg sagte am Mittwochabend noch, Wagner habe weitere Kommandeure, „denen wir gehorchen müssen. Wir handeln weiter nach unserer Satzung.“

Der Mann wirkte aber ratlos und gab an, auf Anweisungen zu warten. „Lasst uns zusammenhalten“, bat er. Kämpferisch klang das nicht. Wagner zugerechnete Telegram-Kanäle baten darum, keine „ungeprüften Angaben“ über den sogenannten Kommandeursrat der Miliz, der als Führungsgremium gilt und infolgedessen nun im Zentrum des Interesses steht, oder „das Schicksal Jewgenij Prigoschins“ zu veröffentlichen.