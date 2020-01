Flugzeugabsturz nahe Teheran : Iran spricht von „psychologischem Krieg“

Iran hält unbeirrt an seiner Version fest, dass nicht ein Abschuss das ukrainische Passagierflugzeug zum Absturz gebracht habe. Alle Behauptungen, das Flugzeug sei von einer Rakete getroffen worden, seien „grundlos“ wie auch „technisch und wissenschaftlich absurd“, sagte am Freitag abermals der Leiter der iranischen Luftfahrtbehörde, Ali Abedzadeh. Denn nachdem das Feuer an Bord ausgebrochen sei, sei das Flugzeug noch eineinhalb Minuten lang geflogen und habe mit der Rückkehr zum Flughafen begonnen. Nach Angaben der iranischen Flugsicherungsbehörde war die Boeing zwei Minuten nach dem Abheben vom Teheraner Flughafen vom Radar verschwunden.

Rainer Hermann Redakteur in der Politik. F.A.Z.

Die Behauptung, das Flugzeug sei abgeschossen worden, bezeichnete die Regierung von Präsident Hassan Rohani in einer schriftlichen Erklärung als „wohlkalkulierten Zug einer psychologischen Operation“. Die Behauptung sei „nichts als eine Lüge“. Zunächst sollten die Ergebnisse der Untersuchungen abgewartet werden, empfiehlt die Regierung. Es sei bedauerlich, dass damit Salz in die Wunden der Hinterbliebenenfamilien gestreut werde. Auch der Sprecher der regulären Armee, General Abolfazl Schekartschi, warf den Vereinigten Staaten „psychologische Kriegsführung“ vor. Die meisten dieser Berichte seien schlicht „lächerlich“, die kein Fachmann bestätigen könne. Schließlich seien die meisten Passagiere doch „unschätzbare iranische Jugendliche“ gewesen, die zu beschützen Aufgabe des Militärs sei.

Kamerateams wurden festgenommen

Im iranischen Staatsfernsehen kamen am Freitag unablässig Fachleute aus der Luftfahrtbranche und Flugkapitäne zu Wort, die beweisen sollten, dass nicht ein Abschuss den Absturz des Flugzeugs verursacht habe. Ungereimtheiten ereigneten sich unterdessen an der Absturzstelle. Als dort am Freitag Kamerateams filmen wollten, hinderten die Polizei und die Revolutionswächter sie daran und nahmen sie fest. Die Journalisten konnten jedoch berichten, dass der Unglücksort bereits weitgehend aufgeräumt sei und nicht mehr rekonstruiert werden könne, was sich dort ereignet hat. Irans Botschafter in Großbritannien, Hamid Baeidineschad, dementierte im Fernsehsender Sky News jedoch, dass der Ort des Absturzes des ukrainischen Flugzeugs geräumt worden sei.

Am Freitagvormittag, als das Internet in Iran noch relativ gut funktionierte, wurden über Twitter zwei Fotos von der Absturzstelle verbreitet, die angeblich einen Raketenantrieb zeigen sollen. Iranische Regierungsvertreter hätten darauf entgegnet, diese Fotos stammten von einem anderen Ort, erfuhr die Frankfurter Allgemeine Zeitung aus Teheran; weiter habe es geheißen, das Konto des Nutzers, der die Fotos verbreitete, befinde sich im Ausland. In den sozialen Netzwerken zirkulierte vorübergehend auch ein Video, das von vielen Iranern kommentiert wurde; sie sahen es demnach als ein starkes Indiz für die Aussage, dass das Flugzeug in der Tat abgeschossen worden sei. Das Video soll eine Explosion am Nachthimmel über dem Vorort Parand zeigen, die von einem Raketentreffer verursacht worden sein soll.

Der Leiter der iranischen Luftfahrtbehörde äußerte sich jedoch skeptisch zu im Internet veröffentlichten Videos. Denn deren Echtheit könne nicht verifiziert werden. Die iranischen Staatsmedien zitieren dagegen eine ungenannte kanadische Quelle, der zufolge die Triebwerke des Flugzeugs überhitzt gewesen seien. In den iranischen Staatsmedien heißt es, Ziel der psychologischen Kriegsführung gegen Iran sei es, den krisengeplagten Flugzeughersteller Boeing zu schützen und von einer weiteren Katastrophe bei Boeing abzulenken. Die Amerikaner setzten Gerüchte in die Welt, um das international angekratzte Image von Boeing nicht noch weiter zu beschädigen, sagte der Leiter der Luftfahrtbehörde Abedzadeh. Nicht thematisiert wird indessen, weshalb der größte Flughafen des Landes trotz der militärischen Spannungen in jener Nacht nicht geschlossen worden war.

Mehr zum Thema 1/

Die Blackbox des abgestürzten Flugzeugs sollte noch am Freitag geöffnet werden, meldete die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna. Abedzadeh erklärte, die Blackbox des Flugzeugs sei ebenso beschädigt wie der Voice Recorder, der Stimmen aus dem Cockpit aufzeichnet, was die Auswertung der Daten erschwere. Spezielle Software und Hardware seien erforderlich, die aber in Iran verfügbar seien. Sollte dies nicht ausreichen, werde man das Ausland um Hilfe bitten. Hassan Rezaifar, der in der Luftfahrtbehörde die Kommission zu Flugzeugunfällen leitet, sagte, in diesem Fall werde man die Blackbox an die Ukraine, nach Frankreich, Kanada oder Russland zur Auswertung senden. Diese Länder hätten ihre Bereitschaft geäußert, Iran zu helfen.

Fachleute aus den Vereinigten Staaten, Kanada und Frankreich befänden sich bereits auf dem Weg nach Teheran, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Irna. Unterdessen hätten bereits iranische und ukrainische Fachleute ihre Arbeit in einem Labor am Flughafen Mehrabad in Teheran aufgenommen, so Abedzadeh. Ihr Ziel sei die Auswertung der beiden schwer beschädigten Flugschreiber und des Aufzeichners der Geräusche im Cockpit.