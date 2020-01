Nach Flugzeugabschuss : Wer ein Anrecht auf Entschädigung hat

Aktualisiert am

Bergungsarbeiten am 8. Januar 2020 nach dem Absturz des ukrainischen Passierflugzeugs nahe Teheran Bild: AP

Nachdem Iran eingestanden hat, das Passagierflugzeug der Ukraine International aufgrund eines Irrtums abgeschossen zu haben, hat der ukrainische Präsident Wlodomyr Selenskyj angekündigt, dass er eine Wiedergutmachung Irans erwarte. Ähnlich äußerte sich der kanadische Premierminister Justin Trudeau laut Medienberichten in einem Telefonat mit dem iranischen Präsidenten Hassan Rohani. Vor Reportern sagte Trudeau am Samstag, Entschädigungen für die Opfer müssten „auf jeden Fall Teil“ des Maßnahmenbündels sein, das Teheran als Konsequenz aus dem Abschuss angekündigt habe, berichtete die Zeitung „The Globe and Mail“.

Etwaige Schadenersatzzahlungen dürften allerdings nicht Selenskyj oder Trudeau beziehungsweise der ukrainischen oder kanadischen Regierung zustehen, da diese im juristischen Sinn keinen Schaden erlitten haben. Geschädigt sind vielmehr die getöteten Passagiere des Flugzeugs, ihre Angehörigen und die Fluggesellschaft.

Bei dem Flugzeugabsturz waren am Mittwoch alle 176 Insassen ums Leben gekommen. Neben 57 Kanadiern, mehreren Ukrainern sowie einigen Angehörigen anderer Nationen waren auch viele iranische Passagiere an Bord. Nach tagelangem Leugnen gestand Iran in der Nacht zu Samstag schließlich ein, für den Absturz verantwortlich zu sein. Die Streitkräfte teilten mit, durch „menschliches Versagen“ habe man das Flugzeug versehentlich für ein „feindliches Ziel“ gehalten.

Wie groß ist Irans Wunsch nach Wiedergutmachung?

Die Angehörigen können von der Airline nun Schadenersatz verlangen, dessen Höhe sich nach den jeweiligen nationalen Gesetzen ihrer Herkunftsstaaten richtet, zugleich jedoch durch internationale Abkommen geregelt und begrenzt wird. Die Rechtsbeziehungen von Passagieren beziehungsweise ihren Hinterbliebenen zur Fluggesellschaft bestimmen sich in diesem Fall anhand des Warschauer Abkommens, da Iran eine Folgevereinbarung – das Montrealer Übereinkommen – nicht unterzeichnet hat.

„Das Warschauer Abkommen von 1929, ergänzt durch das Haager Protokoll von 1955, sieht in Fällen wie diesem, in denen der Airline selbst kein Vorwurf zu machen ist, eine Entschädigung von maximal 55.000 Euro pro verstorbenem Passagier vor“, sagt der Luftverkehrsrechtler Elmar Giemulla.

Zusätzlich könnten die Passagiere eine Entschädigung durch Iran verlangen. Ob und in welcher Höhe diese gewährt wird, dürfte maßgeblich davon abhängen, wie ausgeprägt der Wunsch nach Wiedergutmachung in Teheran ist – und wie wirkungsvoll die Herkunftsstaaten der getöteten Passagiere politischen Druck aufzubauen vermögen. Alternativ stünde zwar auch der Rechtsweg offen, allerdings nur vor die iranischen Gerichte, wo eine Klage kaum zu höheren Ersatzzahlungen führen dürfte, als sie der iranische Staat freiwillig zu leisten bereit ist.

Airline kann vor Schiedsgericht ziehen

Im Gegensatz zu den Passagieren wäre die Fluggesellschaft hingegen nicht an Teheran als Gerichtsstandort zur Entscheidung über etwaige Schadenersatzforderungen gebunden. „Die Ukraine International könnte vor einem unabhängigen internationalen Schiedsgericht auf Basis des 1996 zwischen Iran und der Ukraine geschlossenen Investitionsschutzabkommens klagen“, sagt Giemulla, der seinerseits im Namen mehrerer Hinterbliebenenfamilien eine Klage gegen die Ukraine infolge des Abschusses des Passagierflugzeugs MH17 im Juli 2014 führt.

Solche Abkommen schützen Investitionen, die Bürger eines Vertragsstaates im Gebiet des anderen Staates tätigen. „Dazu zählen nicht nur Fabriken oder Verkaufsstätten, sondern auch sonstige wirtschaftliche Tätigkeiten, die Bürger eines Landes im Gebiet des anderen mit dessen Erlaubnis betreiben, also beispielsweise auch der Flugverkehr“, so Giemulla.